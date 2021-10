Jordan et Nadler échangent des coups lors de l’audience judiciaire de la Chambre

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Une audience du comité judiciaire de la Chambre avec le procureur général Merrick Garland a été agitée lorsque les principaux républicains et démocrates sont entrés dans un échange houleux.

Cela s’est produit jeudi lorsque le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, a commencé à s’opposer au projet de l’administration Biden de demander à l’IRS de surveiller les comptes bancaires des Américains, puis il a déclaré au président du comité, le représentant de New York, Jerry Nadler, qu’il avait une vidéo à présent.

Mais la représentante démocrate de Pennsylvanie Madeleine Dean s’est opposée à la vidéo parce que les républicains n’ont pas suivi la « règle des 48 heures » qui les obligerait à soumettre la vidéo pour approbation 48 heures avant de la montrer.

Lorsque le représentant Jordan a tenté de faire appel de l’objection, Nadler l’a fermé en disant « C’est irrecevable. Ce n’est pas discutable.

« Ce qui est hors service, c’est qu’il n’y a pas de règle qui exige un préavis de 48 heures, c’est ce qui est hors service », a rétorqué Jordan.

« Il y a une telle règle », a affirmé le démocrate de New York.

Les deux se sont disputés lorsqu’un autre membre, probablement un républicain, a déclaré : « M. Président, de quoi avez-vous peur ?

« C’est une vidéo sur les parents lors des réunions du conseil scolaire », a déclaré Jordan, de plus en plus agité. « Des mamans et des papas s’exprimant lors des réunions du conseil scolaire. Et vous n’allez pas nous laisser jouer ?

« Monsieur. Président, évidemment, vous n’allez pas nous laisser jouer et évidemment vous allez nous censurer, ce qui est en quelque sorte la conduite de la gauche aujourd’hui et des démocrates aujourd’hui, il semble », a répondu Jordan.

REGARDER: Une bagarre éclate entre le représentant Jerry Nadler et le représentant Jim Jordan lors d’une audience de la magistrature de la Chambre lorsque Nadler s’oppose à une vidéo que Jordan voulait diffuser à AG Merrick Garland. pic.twitter.com/j06MPlJduV – La Colline (@thehill) 21 octobre 2021

Mais la vidéo a été partagée sur Twitter par le House Judiciary GOP.

Il s’agit de la vidéo des parents lors des réunions du conseil scolaire que @RepJerryNadler a refusé de nous laisser jouer lors de l’audience du comité judiciaire d’aujourd’hui. Pourquoi la gauche se sent-elle si menacée par de braves parents américains ? pic.twitter.com/GvJlkWoJa2 – Maison judiciaire GOP (@JudiciaryGOP) 21 octobre 2021

« Les démocrates judiciaires censurent @Jim_Jordan de montrer une vidéo de mamans et de papas américains. Démocrates classiques. Peur du peuple américain et de la vérité », a déclaré la représentante républicaine Lauren Boebert sur Twitter.

Les démocrates judiciaires censurent @Jim_Jordan de montrer une vidéo de mamans et de papas américains. Démocrates classiques. Peur du peuple américain et de la vérité. – Représentant Lauren Boebert (@RepBoebert) 21 octobre 2021

La vidéo a été conçue en réponse à la directive orwellienne du procureur général au FBI et aux procureurs des États-Unis d’enquêter sur les parents lors des réunions du conseil scolaire qui s’opposent à ce que leurs enfants portent des masques dans les écoles et qui s’opposent à ce que la théorie critique de la race soit enseignée comme de possibles « terroristes nationaux ». «

« Citant une augmentation du harcèlement, de l’intimidation et des menaces de violence contre les membres du conseil scolaire, les enseignants et les travailleurs dans les écoles publiques de notre pays, le procureur général Merrick B. Garland a ordonné aujourd’hui au FBI et aux bureaux des procureurs américains de se réunir dans les 30 prochains jours avec le gouvernement fédéral. , États, chefs tribaux, territoriaux et locaux chargés de l’application de la loi pour discuter des stratégies pour faire face à cette tendance inquiétante. Ces sessions ouvriront des lignes de communication dédiées pour le signalement, l’évaluation et la réponse des menaces par les forces de l’ordre », indique le communiqué de presse.

« Les menaces contre les fonctionnaires ne sont pas seulement illégales, elles vont à l’encontre des valeurs fondamentales de notre pays », a déclaré Garland. « Ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à faire en sorte que nos enfants reçoivent une éducation appropriée dans un environnement sûr méritent de pouvoir faire leur travail sans craindre pour leur sécurité. »

«Selon le mémorandum du procureur général, le ministère de la Justice lancera une série d’efforts supplémentaires dans les prochains jours visant à lutter contre l’augmentation de la conduite criminelle dirigée contre le personnel scolaire. Ces efforts devraient inclure la création d’un groupe de travail, composé de représentants de la division pénale du département, de la division de la sécurité nationale, de la division des droits civils, du bureau exécutif des procureurs américains, du FBI, du service des relations communautaires et du bureau des programmes de justice. , pour déterminer comment les outils d’application fédéraux peuvent être utilisés pour poursuivre ces crimes, et les moyens d’aider les forces de l’ordre étatiques, tribales, territoriales et locales où les menaces de violence ne peuvent pas constituer des crimes fédéraux », indique la directive.

« Le ministère de la Justice créera également une formation spécialisée et des conseils pour les conseils scolaires locaux et les administrateurs scolaires. Cette formation aidera les membres du conseil scolaire et d’autres victimes potentielles à comprendre le type de comportement qui constitue des menaces, comment signaler un comportement menaçant aux organismes d’application de la loi appropriés, et comment saisir et conserver les preuves d’un comportement menaçant pour faciliter l’enquête et la poursuite des ces crimes », a-t-il déclaré.