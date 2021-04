Jordan Henderson confie le contrôle des comptes de réseaux sociaux à la société anti-intimidation Cybersmile alors que le capitaine de Liverpool prend position contre les abus racistes «  horribles  »

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a annoncé qu’il remettait ses comptes de médias sociaux à Cybersmile alors que le football intensifiait la lutte pour éradiquer les abus racistes dans le jeu.

Le trio des rouges Trent Alexander-Arnold, Naby Keita et Sadio Mane est devenu le dernier d’une longue liste de joueurs ciblés sur les réseaux sociaux après la défaite mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Henderson a abandonné le contrôle de ses comptes de médias sociaux

Henderson, qui a raté le match en raison d’une blessure, a publié une série de messages sur sa page Twitter jeudi après-midi, confirmant qu’il rejoignait le mouvement en s’associant à Cybersmile.

« Au cours des dernières années, j’ai vu certains de mes amis, coéquipiers, autres joueurs, des gens du football, du football, de la société en général, subir des abus horribles en ligne », a-t-il expliqué dans une vidéo d’accompagnement.

«Et encore, je ne vois pas vraiment beaucoup de changement.

« De nouveau [Tuesday] nuit, certains de mes coéquipiers ont été victimes de violence raciale en ligne après un match de football, et pour moi, c’est tout simplement inacceptable.

«J’ai pensé à supprimer tous les médias sociaux, mais je ne sais pas vraiment qui cela aide ou ce que cela fait.

Henderson a pris part à un certain nombre de projets nobles en dehors du terrain, y compris la façade du fonds de coronavirus de la Premier League pour le NHS

«Je suis donc tombé sur Cybersmile, une fondation qui éduque, soutient et conseille les personnes qui souffrent d’abus sur les réseaux sociaux ou d’intimidation en ligne.

«Et je vais m’associer avec eux au cours des prochaines semaines, pour qu’ils aient le contrôle total de tous mes canaux de médias sociaux pour promouvoir essentiellement ce qu’ils font, comment aider les gens.

Plus tôt jeudi, Swansea City a annoncé un congé sabbatique de sept jours pour publier du contenu sur ses canaux de médias sociaux dans le but de lutter contre les abus et la discrimination en ligne.

Trois joueurs de Swansea – Yan Dhanda, Ben Cabango et Jamal Lowe – ont récemment été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux et le club du championnat a déclaré « assez c’est assez » en prenant fermement position.

Swansea FC

Swansea a annoncé qu’elle boycottait les réseaux sociaux pendant une semaine

Swansea a déclaré dans un communiqué: «À partir de 17 heures aujourd’hui, tous les joueurs de la première équipe, ceux de la phase professionnelle de l’académie (moins de 23 ans et moins de 18 ans), Swansea City Ladies, Community Trust, le personnel senior du club et les canaux officiels du club (Facebook, Twitter , Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube et TikTok) ne publieront aucun contenu pendant une période de sept jours.

«En tant que club de football, nous avons vu plusieurs de nos joueurs victimes d’abus odieux au cours des sept dernières semaines seulement, et nous pensons qu’il est juste de prendre position contre un comportement qui est un fléau pour notre sport et la société dans son ensemble.

«Nous serons toujours inébranlables dans notre soutien à nos joueurs, à notre personnel, à nos supporters et à la communauté que nous représentons fièrement, et nous sommes unis en tant que club sur cette question.

«Nous voulons également être aux côtés des joueurs d’autres clubs qui ont dû endurer une discrimination ignoble sur les plateformes de médias sociaux.

«En tant que club, nous sommes également parfaitement conscients de la façon dont les médias sociaux peuvent avoir un impact sur la santé mentale des joueurs et du personnel, et nous espérons que notre position ferme mettra en évidence les effets plus larges des abus.

«De plus, le directeur général Julian Winter a envoyé une lettre au PDG de Twitter, Jack Dorsey, et au fondateur, président et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg pour réitérer la position et le désir du club de voir les entreprises de médias sociaux introduire des mesures de police et des sanctions plus strictes pour les coupables de l’abus épouvantable et lâche qui est malheureusement devenu beaucoup trop courant. »

Le patron de Swans, Steve Cooper, a admis qu’il espérait que les clubs de Premier League suivraient l’exemple de son équipe et boycotteraient les médias sociaux dans la lutte contre les abus et la discrimination en ligne.

Il a déclaré: «Cela a été une décision puissante et j’espère qu’elle a gagné beaucoup de force. Même si cela aide un peu, ce sera une bonne chose.

«Nous voulons avant tout montrer notre soutien en interne. Nous voulons rejoindre le plus grand combat contre la discrimination en général.

«Si cela amène les gens à réfléchir à ce qui peut être fait d’autre, alors tant mieux.

«Ce serait formidable (si d’autres rejoignaient Swansea), mais c’est une prérogative du club avec la façon dont ils traitent les formes de discrimination.

«Mais pour nous, c’est réel. Malheureusement, certains de nos joueurs ont été du mauvais côté des abus, et nous ne défendons rien de tout cela. »