Jordan Henderson devient le sixième joueur de Liverpool à signer un nouveau contrat cet été, mais les Reds transpirent sur la blessure aux ischio-jambiers de Roberto Firmino

Jordan Henderson est devenu le dernier joueur de Liverpool à signer un nouveau contrat à long terme cet été, a-t-on annoncé.

Le milieu de terrain des Reds, 31 ans, a 394 apparitions pour le club à son actif depuis son arrivée de Sunderland pour 20 millions de livres sterling il y a dix ans.

Henderson pourrait passer une décennie en tant que capitaine de Liverpool après avoir reçu le brassard en 2015

Il a été capitaine de l’équipe à la gloire de la Ligue des champions en 2019 et au titre de Premier League la saison suivante.

Il est entendu que le nouvel accord de l’international anglais court jusqu’à l’été 2025.

Henderson a déclaré sur le site officiel de Liverpool : « Je suis évidemment très honoré et fier de continuer le voyage que j’ai déjà parcouru ici.

« C’est incroyable d’enfin y arriver et de se concentrer uniquement sur l’avenir et sur ce que l’avenir nous réserve.

“Je suis dans un endroit différent, bien sûr, en tant que joueur et en tant que personne, depuis mon arrivée. J’ai beaucoup appris et grandi au cours de mon séjour ici, et je dois remercier beaucoup de gens pour ça.

Henderson a dirigé Liverpool vers son premier titre de champion en 30 ans et son tout premier titre de Premier League

“J’ai adoré chaque minute, même quand je repense aux moments difficiles, j’appréciais toujours de faire partie de ce club de football. Plus je peux le faire longtemps, mieux c’est pour moi. Je veux rester ici le plus longtemps possible, je l’ai toujours dit.

“Poursuivre ce voyage est incroyable pour moi et ma famille, et j’espère que les fans et le club ressentent la même chose.”

L’international anglais de 64 sélections a également remporté la Supercoupe, la Coupe du monde des clubs et la Coupe de la Ligue lors de son passage à Liverpool.

Henderson, qui a été nommé footballeur de l’année 2019-2020 de la Football Writers’ Association et qui a reçu plus tôt cette année un MBE pour services rendus au football et à la charité, a ajouté: “Chaque année est la même, chaque année est le plus grand défi, la plus grande saison à venir . J’ai plus faim que jamais.

Les fans de Liverpool seront ravis de voir Henderson signer un nouvel accord

“Je me sens aussi affamé que lorsque je suis entré pour la première fois il y a dix ans, pour prouver aux gens que je mérite d’être dans ce club de football et donner absolument tout chaque jour pour le badge, pour les fans et les uns pour les autres dans ce imeuble.

“Si nous faisons cela, j’ai l’impression que nous avons de bonnes chances de réussir.”

Henderson est le sixième joueur de Liverpool à prolonger son séjour à Anfield au cours des dernières semaines, avec Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker, Virgil van Dijk et Andy Robertson faisant tous de même.

Cependant, un certain nombre de fans de Liverpool sont contrariés par le manque d’affaires que le club a fait pendant la fenêtre de transfert avec Ibrahima Konate qui devrait être leur seule signature.

Il y aura des craintes pour Roberto Firmino, qui a clopiné lors du match nul de Liverpool contre Chelsea ce week-end

Cela pourrait devenir un problème si la blessure aux ischio-jambiers de Roberto Firmino le maintient à l’écart pendant une longue période. Cependant, l’ECHO de Liverpool rapporte que cela ne semble pas grave.

Les fans demandent également au club de lier un certain nombre de leurs autres stars clés à de nouveaux contrats, les accords actuels de Mohamed Salah, Sadio Mane et Firmino devant expirer en 2023.

