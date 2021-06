Jordan Henderson “ne s’est pas soucié de faire taire les critiques” pour l’Angleterre alors qu’il est presque en pleine forme après avoir fait un retour de blessure avant l’Euro 2020

Jordan Henderson insiste sur le fait qu’il n’est “pas dérangé” de faire taire ses critiques après son retour de blessure lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Roumanie.

Le capitaine de Liverpool, qui avait été mis à l’écart avec un problème à l’aine depuis février, a remplacé Kalvin Phillips à la mi-temps dimanche.

.

Henderson était capitaine de l’Angleterre à son arrivée avec Harry Kane reposé

Gareth Southgate a été critiqué pour avoir sélectionné Henderson en raison des problèmes de blessures du milieu de terrain, Roy Keane, Jamie O’Hara et Gabby Agbonlahor remettant en question son inclusion.

Cependant, Henderson est catégorique, il est presque en pleine forme physique.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je ne me soucie pas vraiment de faire taire les critiques. Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de faire ça.

« Je connais mon importance pour l’équipe. Si je ne sentais pas que j’avais raison, je dirais – j’ai parlé à Gareth.

« J’ai travaillé fort au cours des derniers mois pour arriver à ce point et être prêt pour ce tournoi.

« Je me sentais vraiment bien pendant 45 minutes. Nous avons beaucoup de joueurs talentueux, mais j’ai toujours l’impression que je peux beaucoup contribuer à ce tournoi et j’espère pouvoir le prouver et faire partie de notre succès dans ce tournoi dans les prochaines semaines.

.

Henderson espère débuter le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie

Le retour de blessure d’Henderson a été légèrement gâché par son penalty raté à la 78e minute.

Dominic Calvert-Lewin a remporté le penalty et voulait le prendre, avant que le joueur de 30 ans ne tire le rang dans l’espoir de marquer son premier but en Angleterre.

Mais le gardien roumain Florin Nita a assuré qu’Henderson n’a pas trouvé le fond des filets lors de sa 59e sélection des Three Lions avec un bel arrêt.

Henderson a ajouté : « Cela aurait été bien, c’est pourquoi j’ai pris le penalty.

« Mais ce n’est pas mon objectif. Je me concentre simplement sur le fait de bien jouer pour l’équipe, en me concentrant sur ma contribution autant que possible et sur la réussite dans les tournois et en essayant d’obtenir notre premier trophée en équipe depuis longtemps.

