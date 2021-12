Jordan Henderson préoccupé par le bien-être des joueurs de Premier League

Jordan Henderson a expliqué à la presse que le bien-être des joueurs de Premier League n’était pas pris suffisamment au sérieux.

S’adressant à BBC Sport, le capitaine de Liverpool a déclaré que la sécurité et le bien-être des joueurs de haut niveau n’avaient pas été correctement pris en charge au cours des » quelques dernières années « . COVID a aggravé la situation et a mis les joueurs en danger de plus qu’un simple épuisement mental et physique.

Le football est un produit de plus en plus commercialisé, et malgré les salaires énormes des footballeurs, leur santé n’est pas protégée. C’était le cas avant même COVID avec des compétitions nouvellement créées comme la Ligue des Nations, ainsi que la demande pour un football de niveau Coupe du monde plus régulier.

Jordan Henderson a déclaré : « Je sais que les gens diront que nous sommes payés beaucoup d’argent pour sortir et jouer au football. Je comprends cela et je le comprends, mais le football est tout pour nous. Et en particulier pour les joueurs qui jouent à des jeux internationaux et européens, vous bénéficiez probablement d’un maximum de deux ou trois semaines de congé par an. Je ne suis pas sûr que cela suffise pour récupérer physiquement et mentalement de la saison précédente.

C’est un autre témoignage contre l’énorme charge de travail physique des joueurs. Cela peut sembler être un travail de rêve glorieux, mais chaque travailleur a besoin d’une pause. Pourtant, ils jouent souvent plus de matchs et avec des tournois plus intenses à la place des matchs amicaux ou hors saison.

Plus de communication nécessaire

Le problème semble être un décalage entre ce que les joueurs pensent être bon pour eux et ce que la Premier League ou l’UEFA pensent être bon pour leurs compétitions. À l’ère de COVID, cela est devenu d’autant plus évident, certains matchs se poursuivant malgré les pires taux d’infection jamais enregistrés dans de nombreux clubs.

Henderson a déclaré: « Il n’y a pas de communication avec les joueurs en termes de ce qu’ils pensent, ce qui est vraiment un gros problème, je ne dis pas qu’ils doivent prendre des décisions sur ce que pensent les joueurs, car tout le monde aura une opinion différente, mais je pense qu’ils devons faire partie d’une conversation car, en fin de compte, c’est nous qui sortons, le ressentons et le jouons.

« Le football est tout pour nous et nous voulons pouvoir jouer au plus haut niveau à chaque fois que nous mettons le pied sur le terrain. Et malheureusement, en cette période, il est difficile de le faire.

« Nous allons essayer d’avoir des conversations en arrière-plan et essayer d’avoir une sorte d’influence à l’avenir, mais pour le moment, je ne pense pas que les joueurs reçoivent le respect qu’ils méritent en termes d’avoir quelqu’un capable de parler pour eux de manière indépendante et avoir le pouvoir de dire en fait que ce n’est pas bon pour le bien-être des joueurs.

Il est dangereux que même les footballeurs d’élite ne se sentent pas suffisamment respectés par la Premier League ou l’UEFA pour que leurs opinions soient entendues. Encore une fois, cela a été incarné par l’échappée de la Super League, qui s’est déroulée complètement au-dessus de la tête des joueurs.

Alors que la variante Omicron continue de se propager au cours de la nouvelle année, davantage de joueurs sont susceptibles d’être affectés. Plus de jeux devront être annulés pour protéger les joueurs et les fans. Et lorsqu’il s’agit de reprogrammer des matchs, ils ne peuvent pas simplement être entassés, en particulier avec des équipes beaucoup plus minces avec plus de blessures, de problèmes de forme physique et de joueurs qui se remettent de COVID.

Le jeu doit changer.

