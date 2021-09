Jordan Henderson produit un moment à la Steven Gerrard alors que Liverpool revient par derrière pour battre l’AC Milan… à nouveau

in

Liverpool et l’AC Milan se sont lancés dans un autre classique européen alors que les Reds sont revenus de l’arrière pour obtenir le maximum de points lors de la première journée de la Ligue des champions.

Les buts de Jordan Henderson, son premier en sept ans, Mohamed Salah, Ante Rebic, Brahim Diaz et un but contre son camp de Fikayo Tomori ont vu Anfield assister à un autre classique européen.

Gerrard aurait été fier de celui-là

Steven Gerrard était toujours le capitaine la dernière fois que Henderson a trouvé le filet lors d’un match de Ligue des champions à Anfield et il était normal qu’il ait marqué un but dont la légende de Liverpool serait fière.

Il a fracassé le ballon à 20 mètres dans le coin inférieur gauche devant le gardien de l’AC Milan Mike Maignan pour sceller un beau retour pour Liverpool.

Les Reds ont pris un départ parfait dès le début grâce à un but contre son camp de Fikayo Tomori après avoir détourné le ballon dans son propre filet d’un centre de Trent Alexander-Arnold.

La ligne de score aurait dû rendre la lecture plus confortable et cela aurait été si Mohamed Salah s’était converti sur place, ce qu’il avait fait à 17 reprises.

Trent a permis à Liverpool de prendre un départ parfait avec une autre passe décisive

Finalement, Liverpool s’est fatigué et l’AC Milan s’est installé et contre le cours du jeu, un doublé rapide de Rebic et Diaz a permis aux visiteurs de prendre l’avantage à la pause.

Liverpool et Salah n’ont pas laissé cela les affecter et l’Egyptien s’est racheté en égalisant au début de la seconde période.

Le retour était alors terminé à 20 minutes de la fin alors que Henderson scellait une victoire vitale pour Liverpool avec une frappe tonitruante.

Bien que la finale aurait dû être beaucoup plus confortable, le manager Jurgen Klopp sera ravi du caractère que son équipe a montré alors que Liverpool commence sa campagne avec un maximum de points.