Jordan Henderson renouvelle avec Liverpool jusqu’en 2025

31/08/2021 à 11h38 CEST

Paula B. Navarro

Bien qu’ayant été un marché estival très fréquenté, Liverpool n’a pas incorporé grand nombre de joueurs dans l’équipe à l’exception de Ibrahim Konaté. Ce que les ‘rouges’ ont fait est de renouveler les principaux joueurs de l’équipe première. Le dernier a été Jordan Henderson, qui a mis fin à son contrat à l’été 2023 et l’a prolongé jusqu’en 2025.

Le capitaine des “rouges” est venu à Anfield en 2011, une décennie après le jour où il a enfilé la chemise pour la première fois. Depuis ce jour, il a fait 394 apparitions, 30 buts, porte le bracelet depuis six ans et a a soulevé cinq trophées dont la Premier League et la Ligue des Champions.

Cependant, les années ils n’ont pas enlevé leur ambition pour avoir aidé Liverpool à remporter des triomphes et cela a été clairement indiqué par le joueur dans une interview exclusive pour “Liverpool.com”. “J’ai plus faim que jamais. J’ai aussi faim que lorsque je suis entré pour la première fois il y a 10 ans, pour montrer aux gens que je mérite d’être dans ce club de football et de tout donner chaque jour. pour le bouclier et pour les fans. Si nous faisons cela, j’ai l’impression que nous avons de bonnes chances de réussir », a-t-il déclaré.

Le capitaine est le sixième joueur à conclure un accord avec le club pour prolonger son séjour dans l’équipe. Depuis quelques semaines, ils ont Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker, Virgil van Dijk et Andy Robertson. “Je suis très fier de tous les garçons. Chaque fois que je vois quelqu’un obtenir un nouveau contrat, cela me rend heureux pour une raison quelconque.Mis à part le fait qu’ils se portent bien et qu’ils ont mérité tout ce qu’ils ont vraiment au niveau des gars qui ont été rénovés, “Je commente les différentes rénovations.

“Je suis ravi de chacun d’eux et j’espère qu’il y en a d’autres à venir dans un proche avenir. Ils méritent tout ce qu’ils ont et font pour continuer parce que je sais à quel point ils travaillent dur, je sais chaque jour ce qu’ils donnent à ce club de football. Ils méritent d’être ici le plus longtemps possible” Il a ajouté. Enfin, Henderson espère que le union de groupe être encore plus grand cette saison : “J’espère que l’union de ce groupe pourra nous emmener encore plus loin plus nous serons ensemble.“.