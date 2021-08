in

Le milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson a officiellement mis la plume sur un nouvel accord, a confirmé le club. Le capitaine a signé jusqu’en 2025, mettant fin aux doutes initiaux sur son avenir au début de l’été,

Henderson rejoint une multitude de joueurs qui ont prolongé leur contrat à Liverpool cet été, dont Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Fabinho et Alisson Becker. Bien que les nouvelles recrues n’aient pas été prioritaires cet été, le maintien des bases solides qui ont valu à Liverpool la Premier League et la Ligue des champions l’a été.

Jordan Henderson signe un nouveau contrat avec Liverpool

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈… 🤩@JHenderson a signé un nouveau contrat pour engager son avenir à long terme avec les Reds 🙌 – Liverpool FC (@LFC) 31 août 2021

Ce qui fut dit?

Henderson a déclaré à Liverpoolfc.com après avoir mis le stylo sur papier sur les nouvelles conditions : « Je suis évidemment très honoré et fier de poursuivre le voyage que j’ai déjà parcouru ici.

« C’est incroyable d’enfin y arriver et de se concentrer uniquement sur l’avenir et sur ce que l’avenir nous réserve.

« Je suis dans un endroit différent, bien sûr, en tant que joueur et en tant que personne, depuis mon entrée pour la première fois. J’ai beaucoup appris et grandi au cours de mon séjour ici, et je dois remercier beaucoup de gens pour ça.

“J’ai adoré chaque minute, même quand je repense aux moments difficiles, j’appréciais toujours de faire partie de ce club de football. Plus je peux le faire longtemps, mieux c’est pour moi. Je veux rester ici le plus longtemps possible, je l’ai toujours dit.

“Poursuivre ce voyage est incroyable pour moi et ma famille, et j’espère que les fans et le club ressentent la même chose.

« Chaque année est la même, chaque année est le plus grand défi, la plus grande saison à venir. J’ai plus faim que jamais.

“Je me sens aussi affamé que lorsque je suis entré pour la première fois il y a 10 ans, pour prouver aux gens que je mérite d’être dans ce club de football et que je donne absolument tout chaque jour pour le badge, pour les fans et les uns pour les autres dans ce imeuble.

“Si nous faisons cela, j’ai l’impression que nous avons de bonnes chances de réussir.”

