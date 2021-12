Jordan Henderson soutient la star de Liverpool sous le feu Jurgen Klopp croit avoir un «grand avenir»

Le capitaine de Liverpool Jordan Henderson a fait l’éloge du jeune Tyler Morton sous le feu et pense qu’il aura un grand avenir avec l’équipe.

Morton a disputé sept matches seniors avec les Reds cette saison. En effet, il a joué 90 minutes complètes en matches de Ligue des champions contre l’AC Milan et Porto.

Le jeune a également débuté les deux derniers matches de Liverpool, au centre du milieu de terrain. Cependant, un incident avec Ricardo Pereira a malheureusement entraîné une fracture de la jambe pour l’arrière portugais.

Néanmoins, Liverpool et Klopp voient clairement quelque chose en Morton pour le sang dans la première équipe à seulement 19 ans. Et le capitaine Henderson a maintenant parlé de Morton ayant un très bel avenir devant lui.

« Tyler a été brillant au cours des derniers mois, je pense vraiment qu’il s’est amélioré », a-t-il déclaré à LiverpoolFC.com

« Il a évidemment appris et écouté beaucoup de gars autour de lui à l’entraînement et être autour des gars, dans le vestiaire et à l’entraînement, cela l’aidera certainement. »

En effet, apprendre des milieux de terrain tels que Henderson lui-même et Thiago contribuera certainement au développement de Morton.

« Et je pense que cela l’a aidé à entrer dans les matchs, je pense qu’il avait l’air à l’aise et qu’il n’avait pas du tout l’air dérouté et il a très bien fait », a ajouté Henderson.

En effet, Morton a semblé capable dans les grands matchs auxquels il a participé jusqu’à présent dans sa carrière en équipe première.

« Alors j’espère qu’il pourra continuer à le faire. C’est aussi un grand garçon, il a travaillé extrêmement dur et je suis sûr qu’il aura un grand avenir devant lui », a conclu Henderson.

Morton a causé des blessures d’horreur; Pereira remet en cause la décision

Morton a récemment fait la une des journaux en causant une blessure horrible à Ricardo Pereira de Leicester lors de la victoire de Liverpool en Coupe EFL la semaine dernière.

De toute évidence, l’adolescent ne voulait pas faire de mal à Pereira avec le défi. Néanmoins, Morton a été critiqué pour ce défi imprudent.

Pereira lui-même a remis en question la décision de Morton de ne recevoir qu’un carton jaune pour avoir causé sa blessure. Le patron des Foxes, Brendan Rodgers, a également pesé sur l’absence de carton rouge.

« Ricardo Pereira sera [out for] six à huit semaines », a déclaré Rodgers à la suite de leur défaite contre Manchester City.

« C’est tellement frustrant pour lui de voir à quel point il a travaillé dur. Pour que l’arbitre ne voie pas ça, c’est un péroné fracturé et il a de la chance que ce ne soit pas pire.

