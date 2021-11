Jordan Henderson veut que les fans de Liverpool fassent un « bon accueil » à Luis Suarez au retour d’Anfield avec l’Atletico Madrid en Ligue des champions

Jordan Henderson a exhorté les fans de Liverpool à rendre hommage à Luis Suarez à son retour à Anfield demain.

L’ancien attaquant des Reds jouera probablement contre son ancienne équipe lorsque l’Atletico Madrid se rendra en Angleterre pour son affrontement en Ligue des champions.

.

Suarez sera de retour à Anfield pour affronter son ancienne équipe mercredi

Antoine Griezmann a été expulsé lors du match de groupe entre les deux clubs le mois dernier et est suspendu, laissant la place à Suarez pour commencer.

Ce sera la deuxième fois que l’Uruguayen revient à Liverpool depuis son transfert en 2014, la seule fois précédente étant le célèbre retour en demi-finale 4-0 contre Barcelone.

A cette occasion, il n’a été chaleureusement accueilli ni avant ni après le match.

Le joueur de 34 ans a eu un impact énorme à Anfield lors de son séjour de trois ans entre 2011 et 2014, marquant 82 buts en 133 matchs.

.

Henderson a parlé de l’impact que Suarez a eu sur lui

Il a été la force motrice derrière leur titre de Premier League presque raté sous Brendan Rodgers et le capitaine de Liverpool Henderson espère que les fans montrent leur appréciation.

« Quand Luis était ici, il a été phénoménal pendant un certain nombre d’années, il a été exceptionnel », a déclaré Henderson.

« Nous savons tous qu’il est un joueur de haut niveau depuis longtemps, qui a produit tant de bons moments à Liverpool.

.

Suarez a eu un impact énorme au cours de ses trois années à Liverpool

« Les fans le savent et apprécieront ce qu’il a fait dans ce club de football – je ne pense pas que Luis sera trop dérangé – alors peut-être pas pendant le match, mais ce serait bien après le match qu’il reçoive un bon accueil de la part des foule. »

Henderson admet qu’il a beaucoup appris du tenace international uruguayen.

« Je lui ai beaucoup pris. Il nous a beaucoup aidés quand il était à Liverpool avec le côté mentalité, comment il était à l’entraînement, il a toujours voulu gagner et il a joué à travers les barrières de la douleur et des choses comme ça », a déclaré le milieu de terrain, qui parle encore de temps en temps à son ancien coéquipier.

.

Henderson a déclaré qu’il restait toujours en contact avec Suarez

« Il m’a énormément aidé et m’a fait prendre confiance en moi en tant que joueur et j’avais de bonnes relations avec lui sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. »

En ce qui concerne la perspective de l’affronter mercredi, Henderson a ajouté : « Il pose beaucoup de défis.

«C’est un joueur de classe mondiale qui cause beaucoup de problèmes aux défenses, il est toujours dans et autour du but et s’il en a l’occasion, je suis sûr qu’il la saisira, nous devons donc être sur nos gardes avec lui.

« Luis est un attaquant de premier plan qui peut causer des problèmes à l’équipe. »