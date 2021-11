Jordan Jackson a tué l’officier Paramhans Desai, décédé par suicide: les flics

Un tueur de flic est décédé mardi des suites d’un coup de feu auto-infligé, a annoncé la police. La recherche pour Jordan Jackson, 22 ans, s’est terminé comme il a commencé, avec une effusion de sang. C’est l’homme qui a abattu l’officier Paramhans Desai, 38 ans, jeudi, selon le département de police du comté de Henry. Maintenant, les autorités disent qu’elles ont trouvé Jackson mort.

« Le service de police du comté de Henry peut confirmer que le suspect, Jordan Jackson, a été retrouvé mort dans le comté de Clayton », ont déclaré des agents. « Jackson a été retrouvé décédé en raison d’une apparente blessure par balle auto-infligée après une confrontation avec les forces de l’ordre dans un complexe d’appartements de Riverdale. »

Jackson s’était caché avec des amis, s’était barricadé dans une pièce, puis s’était tiré une balle alors que des responsables étaient à quelques mètres de lui, a déclaré la police, selon The Atlanta Journal-Constitution.

Desai avait répondu à une dispute conjugale jeudi dans la ville de McDonough. Il a tenté d’arrêter Jackson, qui lui a tiré dessus, a indiqué la police. Il a d’abord survécu à ses blessures, mais il est décédé dimanche soir, avec sa famille à ses côtés, ont indiqué des officiers.

Il laisse dans le deuil sa femme et ses deux fils. Les garçons ont 8 et 11 ans, a écrit la sœur de l’officier dans une campagne GoFundMe. Elle a dit que Desai rêvait d’être policier depuis qu’il était un garçon de 8 ans dans l’Ohio.

« Nos parents espéraient qu’il s’agissait d’une phase passagère, l’un de ces rêves qui ont tendance à changer avec l’âge et le temps », a-t-elle écrit. « Mais ce n’était pas le cas. Param a creusé profondément, a travaillé dur, a lutté et est devenu exactement ce qu’il avait l’intention d’être. Il a travaillé pour le Georgia Department of Corrections et la police du comté de Dekalb. Et puis, il a été officier de police pour le service de police du comté de Henry pendant la dernière année de sa vie. Un rêve qui a fait de lui un vétéran des forces de l’ordre de 17 ans.

« Il y a toujours un coût à payer quand on poursuit un rêve, une passion », a-t-elle ajouté. « Et mon frère était prêt à payer ce prix pour devenir policier. Il a souvent dit qu’il voulait mourir en tant que flic et c’est ainsi que son voyage s’est terminé.

La campagne GoFundMe a permis de récolter 232 212 $ sur 250 000 $ mercredi après-midi.

Desai est l’un des deux agents des forces de l’ordre géorgiens à mourir dans l’exercice de leurs fonctions ces derniers jours. Adjoint du shérif du comté de Jackson Léna Nicole Marshall décédé lundi. Semblable au cas de Desai, les autorités ont déclaré qu’elle avait été blessée vendredi lors d’une réponse à une dispute familiale.

Nos pensées et nos prières accompagnent la famille, les amis et les collègues de la shérif adjointe @JacksonCoSheri1 Lena Nicole Marshall qui a été tuée par balle dans l’exercice de ses fonctions. Que Dieu lui accorde la paix éternelle. #NeverForget pic.twitter.com/ShGiEH70ue – Unité des aumôniers du NYPD (@NYPDchaplains) 9 novembre 2021

Du Georgia Bureau of Investigation :

Le vendredi 5 novembre 2021, vers 21 h 20, les députés du bureau du shérif du comté de Jackson ont répondu à un appel au 911 provenant d’une résidence située au 6416 GA Hwy 124 à Hoschton, GA. L’appel concernait une situation familiale où les propriétaires voulaient un non-résident hors de la maison. Lorsque les députés sont arrivés à cet endroit, ils ont pris contact avec une femme à la porte d’entrée de la résidence. La femme a sorti une arme à feu et l’a pointée vers les députés. Les députés ont donné des ordres verbaux pour que la femme laisse tomber l’arme. La femme a ouvert le feu sur les députés. L’un des députés a été touché et blessé. L’autre adjoint a riposté, frappant la femme et la tuant. L’adjointe blessée a été emmenée dans un centre de traumatologie local où elle reste dans un état critique.

Le GBI a identifié Jessica Worsham, 43 ans, en tant que tireur présumé.

« Deputy Lena Nicole Marshall Benefit Fund a été mis en place à la Northeast Georgia Bank, 1775 Old Pendergrass Road, Jefferson, Géorgie », shérif Janis G. Mangum a écrit sur Facebook. « Les dons peuvent être faits dans n’importe quelle banque du nord-est de la Géorgie. »

