Jordan Klepper Airs Capitol Insurrection Video de l’émission quotidienne ⋆ .

Lundi soir, The Daily Show a publié des images choquantes et inédites de l’insurrection du Capitole du 6 janvier, en tant que correspondant et habitué du rallye MAGA. Jordan Klepper était sur le terrain ce jour-là.

Avant de passer au grand jour, l’émission spéciale The Daily Show, Jordan Klepper Fingers The Pulse – Into The MAGAverse, a diffusé des images de rassemblements passés, Klepper racontant et réfléchissant à son sauvage, MAGA rempli de 2020.

L’émission spéciale de Klepper s’est conclue par des images de l’insurrection, montrant aux téléspectateurs à quoi ressemblait la journée «du point de vue d’un gars qui était juste là pour rire».

Se souvenant de l’atmosphère sauvage et tendue, Klepper a déclaré qu’il avait commencé à se sentir énervé la nuit précédente, en entendant Donald Trump des partisans poussant des théories du complot dans le hall de son hôtel.

Le «jour terrible de l’insurrection», l’une des premières personnes à qui Klepper a parlé était «un homme agissant de façon désordonnée avec une fourche».

«C’est un avertissement! Nous pouvons mobiliser un million de personnes dans n’importe quelle ville de ce pays maintenant. Ne vous y trompez pas, c’est la situation », a déclaré l’homme à la fourche, gagnant un« c’est bon homme! » d’un passant.

Klepper a ensuite interagi avec d’autres manifestants qui ont insisté sur le fait qu’ils avaient été organisés et civils en ce qui concerne leur soutien à Trump, mais il était maintenant temps d’agir.

C’est alors que le correspondant a vu les manifestants commencer à s’aventurer plus près du Capitole – sauter des clôtures, des talus et des gradins entourant le bâtiment.

«Tout le monde s’est transformé en généraux de terrain, la plupart d’entre eux portant des pulls molletonnés que vous achetez dans les aéroports quand vous avez froid en attendant de monter à bord de votre vol», craqua Klepper, ajoutant que les émeutiers de MAGA étaient «un mélange d’effrayant et d’absurde».

La catégorie «effrayante» englobait ceux qui prêchaient la violence – crachant des menaces alors qu’ils marchaient vers le bâtiment du Capitole, parfois les armes à la main.

«S’ils n’entendent pas nos voix aujourd’hui, ils entendront nos mousquets demain», s’est écrié un émeutier vêtu d’un chapeau camouflage «Trump» et d’une doudoune assortie – se marquant comme l’un des «effrayants».

Ensuite, il y a eu les «absurdes», comme la personne qui se déplaçait en Segway – ce qui a incité Klepper à demander: «Avez-vous peur, si vous êtes à court de batteries pour le« dernier combat », que vous soyez contrarié?»

«Bonne chance, j’espère que vous ne vous heurterez pas à un terrain cahoteux ou à des escaliers», a ajouté Klepper alors que le pilote du Segway s’éloignait.

Tout comme beaucoup de témoins au Capitole ce jour-là, Klepper a déclaré aux téléspectateurs qu’il était “choqué mais pas surpris”, car “les 14 derniers mois l’avaient plutôt bien fait.”

«La méfiance totale vis-à-vis des faits et des informations. La dévotion de type culte, non pas à leur pays ou à leurs idéaux, mais à une personne. Bien sûr, ils allaient arriver ici », a ajouté Klepper avant que le bruit de quelque chose ne se déclenche.

C’est à ce moment-là que Klepper et son équipe ont décidé de partir – quand ils ont entendu le coup de feu – car le meilleur endroit pour ceux qui travaillent pour une émission humoristique au milieu d’une insurrection violente est «la voiture silencieuse d’un Acela qui se précipite vers New York».

