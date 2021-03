Jordan Larsson frappe à la porte de la Suède

29/03/2021 à 20:31 CEST

Martí Grau

Jordan Larsson, fils du légendaire joueur du Barça, Henrik Larsson, pense qu’il devrait jouer pour l’équipe nationale suédoise. Actuellement au Spartak Moscou, il fait preuve d’un haut niveau en Russie et se considère digne de représenter l’équipe de son pays. « Je pense que je devrais faire partie de l’équipe. «

Le jeune avant de 23 ans il a été déçu de ne pas faire partie des convoqués pour les matches de l’équipe nationale correspondant à la Coupe du monde du Qatar. « Je pense que j’ai été très bon ici en Russie. Mais ils ne m’acceptent pas dans l’équipe. J’ai apprécié le fait que l’entraîneur m’ait appelé et m’ait dit qu’il ne m’emmènerait pas. Cela montre que vous me respectez, mais cela ne veut pas dire que je considère que votre décision est correcte.«

Pour cela, il s’assure qu’il continuera à offrir le meilleur niveau dans son équipe actuelle afin d’en avoir l’opportunité. « Je dois continuer à marquer des buts et à passer des passes décisives pour montrer que je suis digne d’être appelé pour l’équipe nationale.«

Son père comme référence du football

Henrik Larsson, Dans une déclaration qu’il a faite pour le journal suédois Sportbladet, il a fait l’éloge de son fils. « Marquez beaucoup au Spartak. Mais ce n’est pas une question de buts, c’est son style de jeu, c’est impressionnant. Je suis un père très heureux, fier de lui. » La Jordanie a déjà 12 buts et 5 passes décisives en 22 matchs de championnat.

Même ainsi, son père avoue parfois être un peu exigeant lorsqu’il donne des conseils. « Nous communiquons en père et en fils. En ce qui concerne le football, je communique sur la base de mon expérience, et cela peut me rendre difficile. «

L’entraîneur italien du Spartak Moscou, Domenico Tedescu, s’assure également que le joueur apporte beaucoup à l’équipe. « Au cœur de l’attaque. Là, il est dangereux, il a une bonne technique et fait parler sa vitesse. Jordan est un attaquant complètement indépendant, et peu importe avec qui il joue l’offensive, cela n’affecte pas son évaluation de moi.«

Après avoir fait les premiers pas au Helsingborgs IF en Suède, maintenant l’attaquant semble avoir trouvé sa meilleure version lors de sa deuxième saison au Spartak de Moscou. Titre incontesté de l’équipe, ils sont deuxième du championnat russe avec 44 points, quatre derrière le Zenit Saint-Pétersbourg, leader du tableau avec 48 points. Désormais obsédé par l’équipe nationale suédoise, il continuera à grandir pour montrer le bon football qu’il a hérité de son père.