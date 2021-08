Jordan Maldonado / “Il pleut et il ne s’éclaircit pas” pour l’entraîneur d’Amanda Serrano

Jordan Maldonado avec la championne du monde Amanda Serrano

Parfois, la victoire peut être comme le vin doux, mais capable d’enivrer et de provoquer un comportement inapproprié chez les gagnants. Samedi dernier, Amanda Serrano a battu Yamileth Mercado par décision et à la fin du combat, elle était respectueuse de son adversaire, la qualifiant de grande guerrière mexicaine.

Malheureusement, le comportement de son entraîneur Jordan Maldonado a terni cette atmosphère amicale, prononçant des blasphèmes contre le combattant aztèque en disant: “Ils ont dit qu’un vrai combattant mexicain viendrait, mais je n’ai vu aucun combattant mexicain.” Cela a également été refusé l’accueil à la fin du concours. Yamileth a été emmenée sur une civière à l’hôpital pour soigner un coupeur sous son œil droit à la suite d’un coup de tête accidentel et même dans cette situation, Maldonado a continué avec son manque de respect.

L’Aztèque a déclaré qu’elle se sentait très blessée par cela et qu’elle prendrait des mesures à ce sujet afin que les autorités interviennent dans ce malheureux incident. Cela a suscité la colère de la communauté mexicaine qui a répudié l’attitude antisportive et colérique de Maldonado, qui a été le protagoniste d’incidents comme celui-ci dans le passé, par exemple, lorsqu’il a été expulsé pour comportement inapproprié dans la bagarre entre Serrano et le La mexicaine Daniela Bermudez. . Yamileth est considérée comme une excellente perspective chez les poids coq et je pense qu’elle mérite le respect d’être passée dans une division autre que la sienne et d’avoir accepté de combattre une guerrière de haute qualité comme Amanda.

Amanda est une combattante formidable et elle a gagné ce qu’elle a avec effort et sacrifice et je pense qu’elle mérite plus, mais ce genre de personnes ne contribue pas à l’image de son équipe de travail. Si elle souhaite que les grandes chaînes l’engagent pour apparaître lors de leurs événements, elle doit corriger ce genre de chose dans son groupe, car son image est incontestablement endommagée ainsi que celle des Portoricains qu’elle représente tant. Des excuses publiques de Jordan Maldonado seraient une bonne étape pour refroidir un peu les eaux, car nous faisons tous des erreurs, mais nous sommes formidables si nous les rectifions.

La conduite de cet homme ne représente pas la conduite des bons fans portoricains, y compris ce serveur, car nous nous distinguons toujours par le respect des autres et il n’est pas juste que pour deux ou trois, nous soyons évalués comme tous, la victoire n’est pas donnez-nous la permission d’être de mauvais gagnants.

(Photo gracieuseté : Équipe Amanda)