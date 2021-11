Jordan Nobbs rappelé dans la dernière équipe féminine d’Angleterre

Sarina Wiegman a nommé une équipe de 23 femmes d’Angleterre pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde à la fin du mois.

L’Angleterre accueille l’Autriche le 27 novembre au Stadium of Light, avant d’accueillir la Lettonie au Keepmoat Stadium le 30 novembre.

Sarina Wiegman annonce la dernière équipe féminine d’Angleterre avec Jordan Nobbs inclus

L’équipe de novembre est tombée ! ?? Deux qualifications à domicile @FIFAWWC à venir pour les #Lionesses… – Lionnes (@Lionesses) 16 novembre 2021

Appel de Jordan Nobbs

Le milieu de terrain d’Arsenal, 28 ans, Jordan Nobbs a été inclus dans la dernière équipe de Wiegman après s’être blessé récemment. Elle a été sélectionnée 61 fois par l’équipe nationale d’Angleterre, marquant sept buts.

Son retour potentiel contre l’Autriche pourrait être un moment mémorable pour la diplômée de l’académie de Sunderland, qui a précédemment qualifié le Stadium of Light de « premier stade de football approprié » dans lequel elle a joué.

Le dernier but de Nobbs en Angleterre date de septembre 2017 contre la Russie à Prenton Park. Elle cherchera à mettre une perspective plus récente à ce sujet.

Pendant ce temps, la coéquipière de Nobbs à Arsenal, Leah Williamson, a été exclue en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Williamson a été capitaine de l’Angleterre sous Wiegman.

Ellen White Apparence Landmark

L’attaquante de Manchester City, Ellen White, est une inclusion sans surprise dans l’équipe, mais elle est importante. La joueuse de 32 ans est à une apparition de sa 100e place sous le maillot des Lionnes et continue de poursuivre le record de 46 buts de Kelly Smith en Angleterre – White en a actuellement 44.

L’équipe d’Angleterre manque toujours d’étoiles établies

L’Angleterre reste sans Ellie Roebuck, Lucy Bronze et Steph Houghton, tous de Manchester City, qui luttent selon leurs normes dans la Super League féminine sans elles.

City occupe la neuvième place jusqu’à présent et la pression semble monter sur le patron Gareth Taylor, malgré l’excuse de blessure.

L’Angleterre a peu souffert sans eux, le talent incroyable à la disposition de Sarina Wiegman les couvrant jusqu’à présent.

L’Autriche sera cependant le défi le plus difficile pour les Lionnes. Jusqu’à présent, elles se situent à deux points sous les Lionnes et ont une différence de buts dans le green de 18. Cela dit, l’Angleterre a été impeccable jusqu’à présent, remportant les quatre matchs avec une différence de buts de +32 – n’encaissant aucun but.

Sarina Wiegman espère de grandes foules dans le nord

Wiegman a déclaré à englandfootball.com : « Jusqu’à présent, nous avons connu un début de campagne de qualification pour la Coupe du monde extrêmement agréable et réussi.

« Après avoir vécu l’atmosphère incroyable du stade de Wembley le mois dernier, nous sommes ravis de visiter deux sites dans le nord de l’Angleterre pour nos matchs contre l’Autriche et la Lettonie.

« Notre premier match ce camp contre l’Autriche au Stadium of Light de Sunderland devrait être un match extrêmement excitant et compétitif et sera un bon test de la façon dont nous nous développons en tant qu’équipe alors que nous nous préparons à l’EURO à domicile de l’été prochain.

« Nous espérons voir de grandes foules aux deux matchs, car je suis très conscient de l’énorme base de supporters et de la participation à la base du jeu qui existe dans les deux régions.

« Nous aimerions terminer cette année civile en beauté avec deux grands matches de qualification pour la Coupe du monde alors que nous nous préparons pour ce qui sera une année 2022 incroyable pour le football féminin en Angleterre. »

L’ancien patron des Pays-Bas ne pouvait pas avoir un meilleur travail jusqu’à présent.

