Jordan Pickford dit qu’il célèbre les tirs sauvés de Harry Kane, qui est le meilleur attaquant qu’il ait jamais affronté, le gardien de but anglais met en lumière la façon dont le psychologue l’a amélioré

Jordan Pickford dit que Harry Kane est le meilleur attaquant qu’il ait jamais affronté – et célèbre toujours quand il sauve des tirs du capitaine anglais.

Le match de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde en Pologne mercredi soir, en direct sur talkSPORT, est la bataille des attaquants avec Kane et Robert Lewandowski qui devraient figurer.

Kane a 40 buts pour l’Angleterre, mais combien de ses tirs Pickford a-t-il sauvés ?

Le gardien des Trois Lions n’a pas encore affronté le tueur à gages du Bayern Munich, mais avant l’affrontement à Varsovie, Pickford a suggéré que Kane était le meilleur du secteur.

Sur qui le meilleur attaquant qu’il ait jamais affronté, Pickford a déclaré à talkSPORT: «On me le demande souvent et c’est Harry Kane à cause de son sens du but.

“Heureusement ou malheureusement, je dois m’entraîner avec lui tous les jours avec l’Angleterre. C’est génial pour les gardiens de but parce que sa capacité de frappe, son sens du but est incroyable.

“Cela ne peut que rendre les gardiens meilleurs même si vous sauvez un sur dix ou cinq sur dix… c’est difficile de sauver ses tirs, je célèbre quand je les sauve!”

.

Pickford devrait remporter sa 40e sélection pour l’Angleterre contre la Pologne

Pickford remportera sa 40e sélection pour son pays et l’héroïsme à l’Euro 2020 a consolidé sa position de n°1 de Gareth Southgate.

Le joueur de 27 ans a eu beaucoup de critiques en raison de sa forme douteuse pour Everton ces dernières saisons, mais les sceptiques sont maintenant très minoritaires.

Et Pickford a révélé que voir un psychologue avait aidé sa fortune sur le terrain, tout en l’aidant également à être la meilleure version de lui-même.

Il a ajouté : « J’ai toujours senti que je pouvais m’améliorer du côté de la mentalité, du côté de la psychologie.

.

Une mauvaise forme pour Everton a conduit à des points d’interrogation sur Pickford mais Southgate a toujours gardé la foi

“Je pensais que c’était quelque chose dont je n’avais jamais besoin dans le jeu, mais vous réalisez que lorsque vous commencez à vieillir, il y a des opportunités de devenir meilleur et quand j’ai commencé, j’avais l’impression que c’était le moment idéal pour l’utiliser.

“Cela m’a donné cette structure et cet esprit droit et étroit nécessaires pour devenir meilleur et être moi-même, il s’agit d’être moi-même.

« Lorsque vous êtes loin de chez vous, soyez vous-même. Quand tu es au football, sois toi-même. Il s’agit d’être le meilleur Jordan Pickford sur le terrain et le meilleur Jordan Pickford à domicile.

Écoutez le commentaire complet de Pologne vs Angleterre EN DIRECT sur talkSPORT, coup d’envoi à 19h45

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.