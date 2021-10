Jordan Pickford furieux alors que le but d’Angelo Ogbonna pour West Ham donne à Rafa Benitez sa première défaite à domicile alors que le patron d’Everton avec le gardien anglais a dit d’arrêter de gémir

Jordan Pickford est resté absolument furieux car une tête d’Angelo Ogbonna était suffisante pour une victoire 1-0 à West Ham, infligeant la première défaite à domicile de Rafael Benitez en tant que patron d’Everton.

Les deux équipes semblaient édentées dès le départ, Everton manquant Dominic Calvert-Lewin et Richarlison, tandis que Said Benrahma et Michail Antonio de West Ham avaient clairement laissé leurs bottes de tir à la maison.

Pickford a été laissé furieux au coin, mais a rapidement été fautif car le ballon a trouvé le fond du filet

Pickford a été critiqué pour son rôle dans le but

Un hors-jeu, Tomas Soucek, pensait avoir donné l’avantage aux Hammers en première mi-temps avec des chances élevées, mais une qualité de finition médiocre.

Le deuxième 45 a vu une période de domination d’Everton, mais West Ham a rapidement semblé à nouveau à l’aise de jouer à l’extérieur, avant de remporter un corner à 15 minutes de la fin.

L’Angleterre n ° 1 Pickford a été furieuse de la décision, arguant que le ballon était tombé sur Antonio, mais quelques secondes plus tard, il avait toutes sortes de problèmes lorsque Jarrod Bowen a tiré dans un sublime corner directement sur la tête d’Ogbonna.

L’Italien a sauté sur Ben Godfrey, laissant un Pickford agité dans le no man’s land alors que l’équipe de David Moyes a remporté trois énormes points lors de leurs premières victoires consécutives à l’extérieur contre Everton.

La tête d’Ogbonnas a donné la victoire à West Ham

West Ham s’est hissé à la sixième place grâce à la victoire

L’expert de talkSPORT, Perry Groves, a critiqué la façon dont Pickford a géré le coup de pied arrêté en disant: «Je ne sais pas vraiment où va Pickford.

«Il prend la décision de s’approcher et de s’impliquer et il n’aurait pas dû s’impliquer.

« C’est une excellente livraison. Vous devez vous assurer de mieux le défendre au premier poteau.

« Jordan Pickford s’est retrouvé dans un no man’s land et court vers l’arbitre pour détourner de sa mauvaise décision.

«Je déteste quand les joueurs se plaignent d’une mauvaise décision. Vous ne pouvez rien y faire, défendez le coin. Vous attaquez le ballon et le demi-centre d’Everton ne l’a pas fait.

La star de West Ham, Tomas Soucek, s’est retrouvée avec un visage ensanglanté après une botte au visage de Rondon

West Ham a amené le match à Everton en première mi-temps alors que Declan Rice dirigeait le spectacle, mais les Hammers manquaient clairement de touche finale, Antonio, Benrahma, Pablo Fornals et Jarrod Bowen n’ayant tous pas réussi à déranger Pickford.

Everton a presque puni l’échec de West Ham à capitaliser, Alex Iwobi manquant en quelque sorte un tap-in d’un centre de Demarai Gray.

Iwobi n’aura conquis aucun fan d’Everton avec un affichage inutile

Les Toffees ont rapidement de nouveau été troublés, avec Alex Iwobi créant de l’espace sur la gauche, avant de tirer un centre troublant qui a manqué de peu Salomon Rondon, avec Demarai Gray courant au deuxième poteau pour un tap-in.

L’équipe de David Moyes a retrouvé son calme et semblait avoir pris les devants lorsque Soucek a tapé après que Pickford ait renversé un effort de Bowen, mais il a rapidement été signalé hors-jeu.

Soucek aime un but du milieu de terrain défensif, mais l’effort d’aujourd’hui était juste hors-jeu

En commençant la seconde mi-temps en tête, Everton aurait dû prendre l’avantage lorsqu’Andros Townsend a trouvé Rondon avec un centre brillant, mais le Vénézuélien a à peine connecté, envoyant l’occasion en or loin.

West Ham a rapidement repris le dessus et a remporté un corner controversé lorsqu’Antonio a semblé battre Pickford avec un ballon haut, envoyant une tête juste à côté de la cible.

Le n ° 1 de Gareth Southgate était furieux à l’appel et n’a pas réussi à s’installer alors que Bowen a tiré dans un sublime centre pour qu’Ogbonna rentre chez lui le vainqueur.

Avec les attaquants de West Ham en difficulté, Ogbonna a été un vainqueur surprise du match

Pickford et Godfrey ont tous deux été laissés dans la poussière alors que Bowen a tiré dans un coin brillant

Pickford a été pris entre deux tabourets et n’a pas eu d’incidence sur l’objectif, recevant de sévères critiques de Groves ainsi que du spécialiste de Sky Sports Jamie Redknapp.

Peu de temps après, l’homme clé, Tomas Soucek, a été retiré avec une vilaine blessure après qu’une botte Rondon capricieuse ait fait couler du sang sur le visage du Tchèque.

Soucek a quitté le terrain avec une vilaine blessure au visage

Godfrey, qui a été dépassé par Ogbonna pour le but, a vu deux coups de pied arrêtés tirés juste au-dessus, et Pickford a ensuite effectué un bel arrêt de Bowen, mais cela n’a pas suffi à compenser les erreurs antérieures de la paire.

West Ham a maintenant dépassé Everton jusqu’à la sixième place du tableau, l’équipe de Benitez tombant à la septième place.

