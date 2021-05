“Jordan Pickford n’a jamais laissé tomber l’Angleterre, il mérite de commencer!”

Jordan Pickford “ n’a jamais laissé tomber l’Angleterre ” et devrait rester n ° 1 de l’Angleterre pour l’Euro 2020 cet été.

C’est le point de vue de l’ancien international anglais Chris Kirkland, qui a déclaré à talkSPORT qu’aucun des autres prétendants au gardien de but n’avait fait assez pour évincer Pickford de son rôle de départ.

Pickford était l’un des héros de la Coupe du monde en Angleterre

Mardi, Gareth Southgate a nommé une équipe provisoire de 33 joueurs pour l’Euro 2020, avec quatre gardiens de but choisis dans son groupe initial qui sera réduit à 26 la semaine prochaine.

Pickford d’Everton, Dean Henderson de Manchester United, Sam Johnstone de West Brom et Aaron Ramsdale de Sheffield United ont tous été sélectionnés.

Cependant, il est entendu que le gantier des Toffees reste le n ° 1 préféré de Southgate – malgré sa forme mitigée au niveau du club tout au long de la saison 2020/21.

Nick Pope a commencé les trois derniers matchs de l’Angleterre, mais Pickford est de retour dans le cadre après que l’homme de Burnley a été cruellement exclu de la compétition en raison d’une blessure.

Nick Pope aurait probablement été récompensé pour sa belle forme avec Burnley avec le maillot n ° 1 pour l’Angleterre à l’Euro 2020, mais le joueur de 29 ans devrait subir une opération au genou à la place.

Pickford était toujours présent pour l’Angleterre jusqu’à cette période et a été impressionnant lorsque les Three Lions ont atteint la demi-finale de la Coupe du monde en 2018.

Et Kirkland est catégorique qu’il n’a rien fait de mal pour que son pays soit abandonné pour l’un des autres «gardiens».

L’ancien gardien de Liverpool et de Wigan a déclaré à talkSPORT 2: «Je suis un gardien de but et je suis peut-être partial, mais je ne me souviens pas quand Jordan Pickford a laissé tomber l’Angleterre – et je ne sais pas si vous le pouvez.

Southgate a nommé quatre gardiens de but dans son équipe initiale

«Il a bien performé pour l’Angleterre, évidemment il y a de la pression sur lui, mais il a réussi à continuer et à bien performer.

«Il y aurait eu plus de pression si Nick Pope avait été en forme.»

Il a ajouté: «De toute évidence, Pope a joué les derniers matchs lorsque Jordan a été blessé, mais Jordan a de l’expérience.

«Il n’a jamais laissé tomber l’Angleterre pour moi. Oui, sa forme Everton est parfois mauvaise mais je pense qu’il a terminé la saison en force avec Everton.

«Il a eu un petit coup et la blessure l’a gêné au cours de la saison.

“Il n’a jamais laissé tomber l’Angleterre et a bien fait lors de la dernière Coupe du monde, alors je m’attends à ce qu’il commence pour l’Angleterre dès le premier match.”