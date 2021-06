Jordan Pickford salué par Theo Walcott alors que le gardien d’Everton garde une autre cage inviolée pour aider l’Angleterre aux quarts de finale de l’Euro 2020

in

Jordan Pickford continue d’être l’un des joueurs les plus fiables de Gareth Southgate sous un maillot anglais.

Le gardien de but a gardé quatre feuilles blanches consécutives à l’Euro 2020 et a réalisé de brillants arrêts contre l’Allemagne pour aider l’Angleterre à enregistrer une victoire historique 2-0 à Wembley.

Pickford n’a pas encore concédé de but à l’Euro 2020

Sa forme à Everton a parfois été remise en question, mais pour son pays, il n’a été que fiable.

L’ancien coéquipier Theo Walcott a salué Pickford pour ses performances sous un maillot anglais et les améliorations qu’il a apportées.

Il a déclaré à talkSPORT : « Il s’agit de draps propres dans les tournois de football.

« J’ai été vraiment satisfait de Jordan et j’ai eu beaucoup de gens sur le dos parce qu’il était trop impliqué dans le jeu.

«Je pense qu’il a pris du recul et a commencé à gérer la défense et à ne pas jouer l’occasion. Il est leader sur le terrain.

.

Le gardien d’Everton s’est intensifié dans les grands moments contre l’Allemagne

« Quand tu as un gardien derrière toi comme ça, ça aide. Nous sommes très difficiles à briser.

“Jordan a toujours été un jeune homme résilient et a fait face à des pressions et je suis sûr que maintenant il a un peu plus poussé ses cheveux, il n’entend probablement pas autant.

« Il est brillant. Toujours très bien fait pour l’Angleterre et Everton. Avoir (Robin) Olsen, c’est un gardien très expérimenté, ça lui a probablement fait du bien.

L’Angleterre n’a marqué que quatre buts jusqu’à présent, mais elle est qualifiée pour les quarts de finale où elle affronte l’Ukraine à Rome.

Walcott ne se souciait pas de la façon dont les Three Lions jouaient, du moment qu’ils obtiennent les bons résultats.

.

Raheem Sterling a donné l’avantage à l’Angleterre contre l’Allemagne avec son troisième but du tournoi

Il a ajouté : « Tout le monde a dit à quel point l’Angleterre est un brûleur lent, mais je suis juste heureux qu’en tournoi de football, je me fiche de la façon dont vous jouez tant que vous obtenez des résultats.

« Lentement mais sûrement, l’Angleterre a commencé à jouer à un niveau où l’Angleterre peut aller encore plus loin.

« Ce que j’aime, c’est la confiance qui se dégage de toute l’équipe. Regardez Kalvin Phillips, il était dans le championnat l’année précédente et voyez comment il est devenu l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

“Tout le monde questionne Gareth parfois, il est le manager et sait ce qu’il fait et il le montre maintenant.

« Tout le monde est souriant et tellement heureux. Tout est énergie positive. C’est pourquoi j’ai l’impression que nous allons aller loin.