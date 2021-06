Jordan Pickford veut échanger des maillots avec la star allemande Manuel Neuer après l’affrontement avec l’Angleterre et “se fera l’éloge” avec Jack Grealish à Las Vegas si les Trois Lions remportent l’Euro 2020

in

Jordan Pickford dit que ce sera un privilège de jouer contre Manuel Neuer – et espère récupérer le maillot de son homologue allemand après leurs 16 dernières confrontations à l’Euro 2020.

Le gardien anglais admet qu’il est un grand admirateur de Neuer – un champion du monde et vainqueur en série avec le Bayern Munich – et est ravi de l’affronter dans un affrontement gigantesque à Wembley mardi prochain.

Neuer faisait partie de l’équipe allemande gagnante de la Coupe du monde en 2014 et a remporté d’innombrables honneurs avec le Bayern Munich

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Pickford a déclaré: “Sa carrière a été incroyable, probablement là-haut avec les trois meilleurs gardiens de but de la dernière décennie.

« Un gardien de balayeur, il n’est pas timide, n’est-ce pas ? C’est un gardien brillant, j’adore le regarder à la télé et ce sera un privilège de jouer contre lui.

« Je vais lui demander sa chemise… Si COVID nous le permet !

“Il s’agit avant tout de gagner contre eux et ensuite de pouvoir le faire après.”

Pickford n’a pas encore concédé de but pour l’Angleterre à l’Euro 2020, mais sait qu’il est prêt pour un test tout-puissant contre les Allemands.

« Nous savons qu’ils sont parmi les meilleurs et à quel point leur groupe était fort, a-t-il déclaré.

“Nous connaissons la qualité de l’Allemagne et c’est à nous de nous préparer du mieux que nous pouvons contre eux.”

Pickford a connu un très bon tournoi. Il n’a pas encore encaissé de but jusqu’à présent

Les affrontements entre l’Angleterre et l’Allemagne signifient généralement un drame de pénalité – Italia 90 et Euro 96 donnent toujours des cauchemars aux fans de Three Lions.

Et tandis que Pickford préférerait gagner en 90 minutes, lui et ses coéquipiers sont prêts pour une fusillade si nécessaire.

Il a ajouté : « Ce serait formidable de les battre en 90 minutes, mais nous devons être prêts à tout. C’est pour ça qu’on s’entraîne, c’est pour ça qu’on se prépare toute la semaine.

Avec les restrictions COVID assouplies, 40 000 fans seront à l’intérieur de Wembley mardi et Pickford s’attend à une atmosphère incroyable après avoir passé la majeure partie de l’année dernière à jouer à huis clos.

“C’est difficile de ne pas avoir de fans et puis tout d’un coup d’avoir 8 000 à Middlesbrough, puis d’en avoir 22 500 à Wembley, on a l’impression d’avoir un stade plein”, a-t-il déclaré.

«Nous parlions du stade national, avec le retour des fans, ce sont les cheveux sur la nuque, les frissons et tout cela revient et la fierté que vous en tirez est incroyable.

“Pour doubler la capacité mardi, je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça va être incroyable.”

Qui peut oublier les exploits de Pickford contre la Colombie lors de la Coupe du monde 2018 ?

Les fans de battre l’Allemagne et l’Angleterre rêveront de gloire européenne, d’autant plus que les Trois Lions sont du côté le plus favorable du tirage au sort.

L’Angleterre ne prendra pas de l’avance sur elle-même, mais s’ils soulèvent le trophée Henri Delaunay le 11 juillet, ce sera une célébration de Pickford, qui dit qu’il rejoindra Jack Grealish en vacances à Las Vegas et officiellement ‘obtenir la rave au’.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait si l’Angleterre remportait l’Euro 2020, Pickford a répondu : « N’aimeriez-vous pas savoir ?

“Trois semaines à Vegas avec Jack… ce serait une expérience formidable et je serais certainement en train de faire l’éloge pendant un bon sort!”

Pickford, quant à lui, insiste sur le fait qu’il se concentre uniquement sur l’Angleterre malgré l’incertitude entourant son club, Everton.

Les Toffees sont sans entraîneur depuis que Carlo Ancelotti est soudainement parti pour faire un retour au Real Madrid plus tôt ce mois-ci.

Ils semblaient avoir l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, mais les pourparlers ont échoué.

Everton a depuis été lié à l’ancien manager de Liverpool Rafael Benitez, cependant, ces rapports n’ont pas été bien accueillis par les fidèles de Goodison Park.

Benitez est le principal candidat au poste de patron d’Everton

Mais Pickford laisse les pouvoirs d’Everton s’en occuper

Interrogé sur ce qui se passe dans son club, Pickford a déclaré à talkSPORT: «Je me concentre uniquement sur l’Angleterre.

“Je sais que nous n’avons pas d’entraîneur avec Carlo qui va au Real Madrid, mais je me concentre uniquement sur l’Angleterre et d’être là pour l’Angleterre. Cela s’arrangera tout seul.

