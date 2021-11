Jordan, Pippen et la guerre éternelle

Scottie Pippen a de nouveau inculpé Michael Jordan, ce qui revient à dire que lorsqu’il pleut, mon jardin est mouillé. Comme les autres. Parfois avec des pincements de nonne, oui mais non. Je vous laisse le titre juteux et ensuite je le qualifierai. Car Scottie Pippen publiera enfin ses mémoires le 9 novembre : Unguarded. Un livre qui allait beaucoup se vendre en lui-même mais pour lequel il n’y a pas de meilleure campagne publicitaire, bien sûr, que de bousculer les affaires houleuses de sa relation avec Michael Jordan. Les ennuis de ces Bulls qui ont remporté six anneaux en huit ans (1991-98) et qui n’étaient pas seulement l’une des meilleures équipes de l’histoire, mais sont également devenus l’une des plus multiformes, complexes et profondes. Les analyses sont aussi labyrinthiques que vous le souhaitez. Et les placards ont autant de fantômes qu’il est évident d’attendre de un tel projet réussi, tant de tensions épuisantes et tant de personnalités idiosyncratiques. Les fantômes dans les placards, bref, racontent souvent l’histoire apocryphe, celle que les gagnants n’écrivent pas (Michael Jordan, comprenez). Et, bien sûr, ils vendent des livres.

Vous n’avez pas besoin d’être particulièrement conscient de ces questions pour être tout à fait clair que Michael Jordan et Scottie Pippen ne sont pas des amis. Pour ces déboucheurs pas toujours concentrés de Scottie Pippen, un gars qui a un rapport étrange avec les affaires publiques, et pour les blessures qu’il a ouvertes (ou rouvertes, ou un peu de tout) The Last Dance, le monument à lui-même que Michael Jordan a érigé, avec ces contradictions inhérentes à son caractère rusé, pour retrouver l’attention en tant que fait social et artefact essentiel de la culture populaire américaine. Et pour, beaucoup disent, se rappeler que l’ère LeBron planifie également l’ombre longue de l’ère Jordan, sur le règne de laquelle le soleil ne se couche jamais.

Distance, contradictions, désaccords

Les apparitions publiques de Pippen et Jordan ensemble se sont comptées sur les doigts d’une main au cours de la dernière décennie. En 2017, il a plu, le premier a été vu par le second Fligh School Camp. Et en février 2020, Pippen a félicité Jordan sur Instagram avec un « joyeux anniversaire à mon frère ». A sa manière, abrasif à tout ce qu’il touche, Jordan a clairement indiqué à quel point il appréciait ce que Pippen a fait en tant qu’écuyer, rôle dans lequel il est sûrement le meilleur de tous les temps. Certainement l’un des trois ou quatre premiers. La superstar star, Batman’s Robin et tout le reste. Il l’a cité lorsqu’il a fait son quintette idéal : lui, Pippen, James Worthy, Magic Johnson et Hakeem Olajuwon. Et dans ce discours d’intronisation au Temple de la renommée caustique, dans lequel il a passé des scores et laissé des messages à la surprise de beaucoup qui n’auraient vraiment pas dû être aussi surpris, il a eu des mots de camaraderie sincères et passionnants. La chose que chaque fois que vous parlez de Jordan, vous devriez parler de Pippen. Et qu’elle n’aurait pas accompli tout ce qu’elle a fait sans lui. Je ne sais pas si un atome de plus d’appréciation et d’admiration peut être extrait de quelqu’un comme Michael Jordan.. Cela ne semble pas facile.

Les relations de ces Bulls avec eux-mêmes restent indigestes. La feuille de route de cette équipe est un charabia très compliqué, un miracle en mouvement qui a résisté debout plus longtemps qu’il ne semble logique aujourd’hui mais qui était cyclopéen, invincible, quand il a posé les pieds sur terre, quelles que soient ses circonstances et ses contradictions. C’est l’évangile selon Michael Jordan, en fait. Son style de leadership sombre et agressif, son insatisfaction permanente en matière de compétition et sa génération d’ennemis qui impliquaient des défis qui créaient de nouveaux objectifs qui brisaient les anciennes limites. Et recommencer.

La relation de Michael Jordan avec les Bulls et avec la ville de Chicago est extrêmement complexe, dans de nombreux moments contradictoires, en général plus distants et privés que ce qui se passe avec tout autre tandem de mégastar et de quartier général. A propos de cette affaire des plus grandes de toutes, celle qui a en gros construit une nouvelle franchise sur son numéro 23 à partir de ce qui n’était en fait que des ruines, j’ai écrit depuis Chicago, au coeur d’un All Star 2020 dont son absence résonnait dans la ville. du vent. Voici l’article, pour ceux que ça intéresse : LA MAISON QUE MICHAEL JORDAN A CONSTRUIT.

The Last Dance, bien sûr, est un documentaire visuellement fabuleux et constitue une porte d’entrée exceptionnelle dans l’histoire des Bulls de Michael Jordan. Les Bulls de Michael Jordan par Michael Jordan. Sa valeur historique évidente diminue s’il est pris comme dogme de foi, comme vérité objective. C’est la vision de Michael Jordan, et en supposant qu’elle ouvre grand les possibilités d’analyse, des événements sportifs à la personnalité d’un génie qui, au fond, croyait que la seule façon d’en être un était martiale. Que la lettre, avec du sang entre. Mais The Last Dance pose, au moins il décrit, le grand conflit qui définit le sommet et la fin de ce projet Bulls, d’une équipe légendaire. Un réseau de batailles qui a mené à la grande guerre : d’un côté les Jerry, le propriétaire Reinsdorf et le directeur général Krause. De l’autre Jordan, Pippen et Phil Jackson. Plus comme des guérillas indépendantes que comme un front commun, bien qu’elles s’accrochent par la force. De cette tension est née The Last Dance, le nom que Jackson lui-même a donné à cette dernière saison, 1997-98. Une dynastie en plein essor qui a proclamé sa fin, une équipe légendaire qui a annoncé son expiration. Un fait exotique dans l’histoire du sport professionnel. Et certainement fascinant.

C’était, j’imagine, l’explosion de ce qui fut pendant des années une traînée de graines de discorde. Un passé qui s’estompait et un avenir qui paraissait incertain. Dur. La certitude pâteuse que remonter à ces années-là, bien sûr dorées (très dorées), obligerait à marcher entre les barbelés. La discorde, ou du moins la distance, comme un héritage perpétuel. Et de là à tout le reste, la déformation pathologique de Jordan ou les fléchettes promotionnelles de Pippen. Cette dernière danse, la saison 1997-98, a été une fin épique, une imposition de volontés capables de marcher sur un volcan, cavaliers de la tempête. Une section presque mystérieuse à partir de laquelle presque tout a été pilonné. Presque : pourquoi, par exemple, Reinsdorf s’est-il placé de front dans la tranchée de Krause ? Était-ce une affaire personnelle ou professionnelle ? Enfin, tout ce qui s’est passé dans ces Bulls n’est pas clair, bien que tout soit minutieusement scruté.

Egos débridés et trop de fronts

Le regretté Krause, dont la voix s’est éloignée et sa silhouette a été fouettée sans relâche dans le documentaire, a fini par brûler comme un bonze. Leurs raisons ont été bombardées jusqu’à la racine. L’architecte trahi par son travail, Krause sentit qu’on ne lui accordait pas le mérite qu’il croyait mériter pour avoir formé cette gigateam, deux fois : la première trois fois et la seconde, avec le premier retrait de Jordan comme axe sur lequel tout le monde devait survivre, enfin colonne vertébrale et non perturbateur. Krause s’est retrouvé en dehors des cercles de confiance de Jordan et Jackson, le prélude à l’épreuve de force tous azimuts. ET a fini par croire qu’une autre reconstruction gagnante élèverait sa silhouette, cela l’éloignerait des acteurs sur la piste. Et en cours de route, il a convaincu Reinsdorf que les Bulls des années 90 ne pouvaient pas être les Celtics des années 80. Peu importe à quel point ils étaient durs ou antisociaux, des mesures devaient être prises. Réagissez par le haut. Ne laissez pas les stars languir dans un adieu romantique qui finira par rendre la franchise hors de propos, dans les catacombes de la reconstruction à partir de zéro.

Par conséquent, en raison d’une vision de construction agressive et d’un détachement personnel qui a atteint les latitudes shakespeariennes, Krause a lancé les dés sur le marché et a ouvert de nombreuses brèches qui ont finalement fait tomber le barrage, dans ce dernier voyage 1997-98. Le journaliste Phil Rosenthal, qui suivait les Bulls à l’époque, a donné la meilleure définition de Krause lorsqu’il a dit qu’il méritait plus de crédit qu’il n’en avait, mais pensait qu’il méritait plus qu’il ne méritait vraiment.

Le fait est que SCottie Pippen était sur le point d’être échangé en 1994 aux Supersonics de Seattle, en 1997 aux Celtics de Boston et entre les deux, avec moins de température, aux Cippers en 1995. Un joueur secoué par l’opinion publique à Chicago lorsqu’il a dû négocier sa continuité en 1991, qui n’aimait pas qu’il croie que l’argent que Toni Kukoc a pris devait être pour lui et qu’il s’est opéré la cheville en pleine crise avec la franchise et, au grand désarroi de Michael Jordan, juste au moment où cette saison 1997-98 était sur le point de commencer. Le corps est finalement tombé mais pas à cause des remords des Bulls mais des Sonics, où ils craignaient la réaction de leur peuple et ne voulaient finalement pas envoyer le bien-aimé Shawn Kemp à Chicago, un joueur dont l’arrivée aurait avorté le retour de Michael Jordan pour le deuxième triplé. Il l’a dit lui-même 23.

Les différences entre Phil Jackson, un gourou pour qui le contrôle d’un vestiaire hermétique était la loi, et Krause étaient si épouvantables qu’avant la saison dernière, le manager a dit à l’entraîneur que ce qui s’était passé n’avait pas d’importance : « Même si nous faisons un 82- Ou tu es dans la putain de rue quand la saison se termine. » Plus tard, en public et lorsque la continuité du Maître Zen a été confirmée, Krause a souligné lors d’une conférence de presse (« Je tiens à souligner … ») que c’était la dernière saison d’un entraîneur qu’il considérait comme ingrat. Dans son esprit, il avait inventé Phil Jackson lorsqu’il l’a sauvé de la CBA et lui a donné du pouvoir dans la structure des Bulls. Le rêve de Krause était une équipe dirigée par Tim Floyd, un de ses amis avec qui il aurait beaucoup plus de main dans la prise de décisions. La chose était si publique que lorsque Jackson a renouvelé, la Tribune a placé dans le coin gauche de la couverture de sa section sportive une photo de Floyd, qui a entraîné l’Iowa State, avec la phrase « pas si vite ». Pas si vite.

Et la Jordanie, bien sûr : le joueur qui était littéralement à quelques minutes d’aller aux Knicks en 1996. Celui dont le sang a bouilli lorsque Reinsdorf a assuré qu’il savait que « tôt ou tard il regretterait » d’avoir accepté les conditions de sa star, qui a disputé sa dernière saison avec un contrat d’un an et plus de 33 millions de dollars, au-dessus des 30 qu’il avait encaissé en 1996-97, après l’offensive des Knicks, dont vous pouvez en savoir plus dans cet article : MICHAEL JORDAN ÉTAIT SUR LE POINT DE JOUER DANS LES KNICKS.

Total, que le tableau de La Dernière Danse était déjà en train d’être peint, dans des tons menaçants, à l’occasion de la célébration de la cinquième sonnerie, celle de 1997. Jordan, Jackson et Dennis Rodman sont arrivés sans contrat ni avenir clair. Krause ruminait sa reconstruction sur la voie rapide et avait, une fois de plus, le départ de Pippen, cette fois à destination de Boston. Onze jours seulement après que l’attaquant ait prêté assistance à Kukoc pour l’inoubliable dunk du Croate qui clôturait la Finale (le premier du doublé remporté par Stockton et Malone Jazz), l’opération était sur le point d’être caramélisée. En fait, Krause s’était entraîné, avec Phil Jackson banni des installations de certains Bulls pour ce qui n’allait plus compter dans le plan de dépérissement de Krause, à une Tracy McGrady qui était une sensation au lycée. Et Reinsdorf avait un détachement de police hors service préparé pour protéger les installations des Bulls lorsque le commerce de Pippen a été annoncé. Krause allait accumuler les choix 3 et 6 du prochain repêchage et du premier tour des Celtics en 1999. Le plan était de prendre Keith Van Horn avec les trois, et s’il n’était plus disponible, il allait échanger ce 3 contre les 5 choix et 10. Armé du 5 et du 6, il rédigerait Ron Mercer et McGrady.

Mais finalement Jordan a renouvelé pour ces 33 millions et Phil Jackson pour un an et 5.7 millions. Jordan a demandé à Jackson et ils ont tous les deux demandé à Pippen. Et la saison 1997-98 a été mise en place comme une extension, une charge finale qui était devenue peu probable. Une dernière danse… qui a été annoncée comme telle par Jackson, qui y a trouvé la mère de tous ses jeux d’esprit. Pour enrichir et motiver la garde-robe; attaquer les Jerry sur le flanc de l’opinion publique. Krause au pilori et un environnement empoisonné qui a laissé des séquelles encore ébranlées aujourd’hui. Pour un méga-documentaire pharaonique. Ou en publiant une autobiographie.