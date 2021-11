Jordan Poole et le fait qui affirme la naissance d’une star

Les excellentes performances de Guerriers de l’état d’or ne répond pas à un seul joueur. Et ce malgré le fait qu’il est très complexe de pouvoir faire cette déclaration lorsqu’un étranger des dimensions de Stephen Curry un candidat MVP évident et l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire de la NBA sans aucun doute.

Golden State Warriors est la meilleure équipe de la ligue, de la Conférence Ouest et Est, mais au-delà grâce au moment spectaculaire où son meneur de jeu passe par ou au-delà du travail accompli par son entraîneur, un Steve Kerr qui continue de démontrer sa qualité. lorsqu’on dirige une équipe, la réalité affecte une autre série de pièces qui sont plus que remarquables dans le travail de l’équipe d’or.

Sans aucun doute, le retour de joueurs comme Klay Thompson ou James Wiseman Il sera crucial de connaître le plafond de cette équipe, mais le niveau de joueurs comme Andrew Wiggins ou Jordan Poole c’est plus que remarquable.

Un fait terrifiant

Mais nous ne parlons pas qu’un joueur comme Jordan Poole progresse parce qu’il était quelqu’un d’inconnu et qu’il contribue plus que prévu, mais parce qu’il est actuellement dans le top 3 des joueurs importants et que ses statistiques NBA font peur à tout le monde.

Avec son dernier match, Jordan Poole est devenu le premier joueur à marquer plus de points sur moins de tirs sur le terrain depuis Kevin Durant. Et quand votre nom commence à être lié à l’un des meilleurs buteurs de l’histoire et à l’un des meilleurs joueurs de la NBA aujourd’hui… on commence à parler de quelque chose de plus grave que prévu.