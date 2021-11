Jordan Poole : une nouvelle star est née à San Francisco

Victoire énergique de Guerriers de l’état d’or en vue de Charlotte frelons par 114-92 dans un duel qui laisse l’équipe du Bay en tête de la Conférence Ouest avec six victoires et une défaite et confirme la baisse de performance de certains Charlotte Hornets qui ont très bien commencé la saison mais sont actuellement plongés dans une séquence de défaites ( cinq victoires et quatre défaites pour eux lors des neuf premiers matchs du parcours).

Les Warriors ont été de loin supérieurs en seconde période, moment auquel ils ont déséquilibré le duel en leur faveur. Jordan poole il était le meilleur avec 31 points et 7 triples (+28 avec lui en piste). Stephen Curry Il a raté (6 sur 15 dans les buts sur le terrain) et n’a pas tiré de lancer franc. Il a terminé le duel avec 15 points, 9 passes et 8 rebonds. Grand jeu aussi d’un Draymond vert qui performe à un niveau impressionnant et termine le duel avec 5 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Sur le banc, belle performance de Gary Payton II (14 points et 3 interceptions). Damion Lee a contribué 15 unités et Andrew Wiggins est parti jusqu’à 14. Jeu choral de Warriors à chaque fois meilleur.

Chez les Hornets, qui ont dégonflé après le grand début de championnat, un grand match de Mikal Bridges, qui a terminé avec 32 points et 9 rebonds. Gordon Hayward a contribué 23 unités et 11 sacs et LaMelo Ball 14 points (0 sur 6 en triple), 8 passes et 4 interceptions. Ce n’était pas suffisant.

Sept treys, un sommet en carrière.

Quatre interceptions, un sommet en carrière.

31 points. Jordan Poole est allé travailler sur #WarriorsGround pic.twitter.com/SwLijYXbTD – Golden State Warriors (@warriors) 4 novembre 2021

Une étoile est née

Celui qui se confirme comme un joueur très important chez les Warriors est un Jordan Poole qui vient de signer son meilleur match avec 31 points et 7 triplés et qui a confirmé les attentes générées en pré-saison. Il totalise en moyenne 16 points par match en début de saison (quatre de plus que l’an dernier) et a déjà marqué plus de vingt points en trois matchs. On attend beaucoup de lui. Une étoile est née ?.