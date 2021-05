Jordan révèle son dernier message à Kobe: “Je ne peux pas l’effacer”

Cela fait plus d’un an depuis la mort de Kobe Bryant, mais sa silhouette est toujours très présente en NBA. Personne n’oublie la légendaire escorte, dont on se souvient continuellement pour les disques, les hommages, les peintures murales ou l’anniversaire de sa mort, qui a eu lieu le 26 janvier. Le Black Mamba a laissé une marque indélébile sur la compétition nord-américaine, en raison de l’extraordinaire carrière qu’il a développée, mais aussi pour sa mort tragique, avec huit autres personnes dont Gianna, la deuxième fille de son mariage avec Vanessa. Le dernier hommage que vivra la légende des Lakers sera au Hall of Fame, où il sera présenté par Michael Jordan, son mentor et référence, l’homme qu’il a toujours voulu devenir et sur lequel il a fondé ses réalisations et ses mouvements.

Ce n’est pas la première fois que His Airness rend hommage à Kobe. Cela s’est déjà produit lors de sa célébration de la vie, le mémorial qu’il avait après sa mort au Staples Center, qui a réuni de nombreux joueurs et anciens joueurs et a été honoré, lors d’un gala qui a duré plus de deux heures, à une figure sans qui il est impossible de comprendre la NBA. Maintenant, quelque temps plus tard, Jordan présentera Kobe au Temple de la renommée, un honneur qui clôturera la magnifique carrière du garde, et il le fera lors d’une cérémonie marquée par le coronavirus, mais qui sera sûrement très émouvante. Un dans lequel Tim Duncan et Kevin Garnett seront également, compagnons de génération, qui auront également leur hommage particulier.

Avec le Temple de la renommée juste au coin de la rue, le nom de Jordan est revenu, conformément à sa relation avec Kobe. Le six fois champion de la NBA a révélé ses derniers messages avec Kobe et la difficulté qu’il a à les effacer, quelque chose qu’il n’a pas fait malgré le temps qui s’est écoulé depuis sa triste mort. Les derniers SMS qu’ils ont échangés remontent au 8 décembre 2019, un mois et demi avant l’accident d’hélicoptère qui a mis fin à sa vie, indique-t-il. Kobe l’a envoyé en Jordanie peu après midi, 12 h 18, heure du Pacifique. “Cette tequila est incroyable”, a écrit Kobe, faisant référence au Jordanien Cincoro Tequila, dont il avait envoyé la bouteille à Bryant pour en faire la promotion.

“Merci mon frère,” répondit Jordan. “Oui monsieur. La famille va bien?” Répondit Kobe. “Tout va bien. Et le vôtre?” “Tout va bien”, a répondu Jordan, qui a souri en rappelant la conversation avec la journaliste Jackie MacMullan, d’ESPN, dans un excellent reportage. “Il était vraiment intéressé par la formation de Gigi, “a poursuivi Jordan, alors il a dit,”Bonnes vacancess, “Jordan a répondu dans un message texte,” et j’espère rattraper bientôt. Coach Kobe ??! “Se souvient Jordan:” J’ai ajouté ce petit emoji cri / rire “, fit-il remarquer en souriant.” Ah, pour vous aussi mec “, a écrit Kobe. Banc pour le moment et nous balayons cette équipe. 45-8 “.

Jordan a déclaré qu’il n’avait pas trouvé la force d’effacer le message, dont il garde un grand souvenir. Et il s’assure que ces messages démontrent le grand caractère compétitif de l’escorte. Celui qui aura le plus grand hommage à sa carrière avec son intronisation au Temple de la renommée, un acte qui sera historique et dans lequel il sera présenté par une légende authentique telle que Michael Jordan, le meilleur joueur de l’histoire de l’opinion publique et le miroir dans lequel Kobe Bryant, l’homme le plus proche de His Airness, a toujours regardé à lui-même. Grands mots.