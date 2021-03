Jordan Rudess de Dream Theater abandonne le vidéoclip de la chanson solo «  I Surrender  »

THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess a publié le clip officiel de « Je me rends », un morceau de son dernier album solo « Un chapitre dans le temps ».

Émis le 12 mars « Un chapitre dans le temps » a été créé comme le reflet musical d’une période des plus inhabituelles de notre histoire.

« J’avais ce genre de journal musical que je tenais pendant tout le début [and] au milieu du verrouillage, qui consistait essentiellement à entrer dans mon studio et à travailler avec ce genre de sons de piano trippants et à programmer ces couleurs ambiantes autour du piano, » Jordan Raconté « L’heure de la guitare » Podcast. « Et je faisais beaucoup ça. C’était vraiment très cathartique pour moi. Cela m’aidait en quelque sorte à faire face à mes propres sentiments et tout le reste. Donc, après avoir rassemblé tout un tas de ceux-ci, j’ai pensé: ‘ Je devrais vraiment sortir cet album comme un album – un peu comme un marqueur de la période. C’est vraiment juste personnel, si rien d’autre. «

Concernant sa décision de sortir le LP via Camp de bande, qui soutient les artistes et les labels grâce au partage des revenus des ventes de musique numérique, de vinyle, de t-shirt ou de tout autre produit répertorié sur le site Web d’un groupe, Rudess a déclaré: « L’industrie de la musique est un endroit tellement difficile en ce moment. C’est tellement difficile de gagner de l’argent. C’est fou, et c’est tellement triste. Alors j’ai décidé de le sortir sur Camp de bande alors j’aurais une chance de payer mes dépenses et peut-être de gagner quelques dollars – au lieu de les mettre sur Spotify et iTunes et Amazon, tous les services de streaming comme ça. «

Rudess a été le claviériste à plein temps avec THÉÂTRE DU RÊVE depuis l’enregistrement de 1999 « Metropolis Pt. 2: Scènes d’un souvenir ». Au-delà THÉÂTRE DU RÊVE, il a publié un certain nombre d’œuvres solo acclamées et a également ouvert la voie en aidant à faire évoluer l’art et la science des contrôleurs de clavier. Il a créé la société de développement d’applications à succès Musique de Wizdom, qui a développé des applications primées, notamment MorphWiz, qui a remporté le tout premier Panneau d’affichage prix de la « Meilleure application de création musicale ». Musique de Wizdom a également créé des applications pour Intel, Microsoft et JANTE.



