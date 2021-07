Jordan Rudess de Dream Theater lance la nouvelle application Vythm Jr, une visualisation musicale et un visualiseur audio

THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess a collaboré avec Marvin Kruger sur une nouvelle application, Vythm JR, un visualiseur capable d’une incroyable variété d’images.

Disponible pour iOS ainsi qu’Android, Vythme est une application de visualisation musicale hautement personnalisable qui vous permet de créer un art visuel époustouflant qui se synchronise parfaitement avec la chanson que vous écoutez. Utilisez l’un des six modes – Equalizer, Mandala, Shapes, Fluids, Psyhcedelic ou Milkdrop – pour choisir l’énergie de votre création, puis appliquez des effets d’écran à l’aide de la barre de performance pour vous approprier totalement la visualisation. Vous pouvez même utiliser notre visualiseur sonore pour ajouter des effets visuels à vos fichiers et sources sonores.

Vythme vous donne les outils pour réaliser votre vision créative à partir de zéro. Choisissez parmi l’un des six modes différents, chacun offrant une variété de possibilités visuelles, puis exécutez-le. Le mode égaliseur est gratuit. Tous les autres modes sont disponibles pour l’achat in-app.

Vous avez un contrôle créatif total sur votre chef-d’œuvre visuel et pouvez personnaliser chaque détail, notamment :

* Plus de 50 arrière-plans personnalisés à choisir



* Une pléthore de sélections de couleurs



* Effets d’écran (correction des couleurs, bloom, aberration chromatique et bien d’autres)



* Taille, rotation et orientation

Choisissez votre inspiration musicale parmi l’une des sources suivantes :

* Tous les fichiers mp3 ou ogg



* Le microphone de votre appareil (vous pouvez également régler la sensibilité pour différents cas d’utilisation)



* Trois chansons présélectionnées

Vythme offre une fonction d’enregistrement qui vous permet de partager ou d’enregistrer votre création. Rentrez dans votre monde visuel immersif quand vous le souhaitez ou épatez votre public avec votre chef-d’œuvre. Notez que la fonction d’enregistrement interne vous permet de capturer les visuels, mais exclut l’interface utilisateur.

Vythm JR est simple et facile à utiliser, avec une interface utilisateur/UX attrayante. Vous pouvez créer une collection immersive et accrocheuse avec notre multitude de modes et d’éléments personnalisables. C’est un visualiseur sonore convivial qui prend en charge l’analyse sonore en temps réel et vous permet même d’exporter vos enregistrements. Vous pouvez appliquer différents types d’éclairage et des visuels musicaux lumineux et également utiliser des fonctionnalités telles que nos effets d’écran intégrés ou la détection de rythme pour profiter de votre musique préférée comme vous ne l’avez jamais fait auparavant.

grossièreté a été le claviériste à plein temps avec THÉÂTRE DU RÊVE depuis l’enregistrement des années 1999 “Metropolis Pt. 2: Scènes d’un souvenir”. Au-delà THÉÂTRE DU RÊVE, il a publié un certain nombre d’œuvres solo acclamées et a également ouvert la voie en aidant à faire évoluer l’art et la science des contrôleurs de clavier. Il a créé la société de développement d’applications à succès Musique de la sagesse, qui a développé des applications primées, notamment MorphWiz, qui a remporté le tout premier Panneau d’affichage prix de la “Meilleure application de création musicale”. Musique de la sagesse a également créé des applications pour Intel, Microsoft et JANTE.

