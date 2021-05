Jordan Rudess est “ très, très fier ” des pistes de clavier sur le prochain album de Dream Theater

THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess s’est entretenu avec l’hôte de “Breaking Absolutes” Peter Orullian à propos du suivi récemment enregistré par le groupe pour 2019 “Distance dans le temps” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il y a beaucoup de bonnes choses sur le nouvel album. Je suis très, très fier de ces pistes de clavier. Je suis probablement plus fier de ces pistes de clavier sur cet album que tout ce que j’ai jamais fait avec THÉÂTRE DU RÊVE – d’une grande façon. Et probablement le crédit est dû à Jimmy T [James Meslin] aussi, qui est notre illustre ingénieur, qui a enregistré EXPÉRIENCE DE TENSION LIQUIDE, il a fait le dernier THÉÂTRE DU RÊVE album et qui a enregistré cet album. Lui et moi avons travaillé très étroitement en studio pour vraiment trouver, créer les sons. Et ce fut vraiment une super expérience. “

Le mois dernier, THÉÂTRE DU RÊVE chanteur James LaBrie Raconté “Briser les absolus” que lui et ses camarades de groupe “ont fait monter les enchères” avec leur nouvel album. J’ai dit à [guitarist] John [Petrucci] quand j’ai terminé la dernière voix, j’ai dit: «Vous savez quoi? Nous venons d’atteindre un tout nouveau niveau. Et j’ai dit: ‘C’est notre 15e album effrayant, et nous l’avons fait à nouveau. Il se passe quelque chose ici que je pense que les fans vont tout simplement retourner quand ils l’entendront. ” Et il dit: «J’ai dit ça à ma femme l’autre soir. J’étais assis. J’écoutais l’album de l’avant vers l’arrière et je paniquais. Et je dis: ‘Même chose ici. J’écoute ces chansons quand nous avons fini, et je retourne dans la chambre d’hôtel et je les écoute, et je me dis: «Putain de merde. Qu’est-ce qui se passe ici? ” Et je pense que c’est très excitant. Et même Jordan– il était FaceTiming moi, en disant, ‘Putain de merde.’ Il est tout excité. Il est comme: “Est-ce juste moi ou entendez-vous ce truc?” Et je suis comme: ‘Non, mec. Il se passe quelque chose de vraiment cool ici. Et il dit: “ Les fans vont paniquer. ” Je dis: “ Ouais, ils le sont. Ils le sont vraiment. ‘”

En avril, Petrucci a dit à l’Allemagne Thomann cette THÉÂTRE DU RÊVE travaillait sur le nouvel album depuis octobre. “Et je suis super excité à ce sujet. Le disque [is] rempli d’énergie, d’excitation et de positivité. Je suis excité à ce sujet. J’ai hâte que les gens entendent ça. “

THÉÂTRE DU RÊVELe nouvel album de cet album est provisoirement attendu à l’automne.

“Distance dans le temps” marqué THÉÂTRE DU RÊVEpremier album de pour Sony Musiqueempreinte progressive de Musique de InsideOut. Le groupe a passé 25 ans à enregistrer sous différents labels dans le Warner Music Group système, le plus récemment Records de Roadrunner, qui a sorti cinq albums du groupe entre 2007 et 2016.

THÉÂTRE DU RÊVE a récemment sorti son neuvième album live de carrière, “Distant Memories – Live In London”. Enregistré à THÉÂTRE DU RÊVEà guichets fermés à l’Apollo Theatre de Londres, la sortie en direct documente la tournée mondiale du groupe à l’appui de “Distance dans le temps” et le 20e anniversaire de leur album concept fondateur “Metropolis Part 2 – Scènes d’un souvenir”.



