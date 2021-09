Jordan : “Tous les pilotes sont pleins de conneries”

Eddie Jordan dit que, lorsqu’il s’agit de mettre en place une voiture, les pilotes sont tous “pleins de merde” et que c’est une affaire de “l’esprit avant la matière”.

Jordan a passé énormément de temps avec les pilotes au cours de sa carrière, étant le patron d’équipe pour diverses tenues dans diverses catégories au fil des ans.

L’une de ces catégories était la F3, avec son entrée dans sa propre équipe, Eddie Jordan Racing à la fin des années 80, peu de temps avant d’entrer dans le monde de la Formule 1.

À cette époque, lui et son équipe manquaient d’argent, ce qui l’obligeait à assumer des responsabilités d’ingénierie, et dans ce rôle, il a beaucoup appris sur la mentalité des pilotes.

“Quand nous étions coincés et que nous n’avions pas assez d’argent pour avoir assez d’ingénieurs, on me confiait le travail d’ingénieur”, a-t-il déclaré sur le podcast F1 Nation avec Damon Hill.

“Et je plongeais toujours dans le cockpit, je mettais ma tête autour du gars au milieu des qualifications de Formule 3, et je me souviens de Jean Alesi pendant le Grand Prix de France, j’ai dit ‘Regardez, je viens de mettre un autre demi-pouce sur l’arceau de sécurité… vous allez absolument le croquer.

“Je n’ai absolument rien fait, je n’ai jamais rien changé, et il est allé une demi-seconde plus vite, et j’essaie de dire : ‘Qu’est-ce qu’il y a avec ces gars-là ?’ Ce ne sont que des casse-têtes ; tout ce dont ils ont besoin, c’est de se caresser la tête.

« Et tu es le même Damon, tu as juste besoin de te masser la tête parce que tu es – tous les pilotes de course sont pleins de conneries et nous savons que… C’est l’esprit avant la matière. Que se passe-t-il en cas de chute lorsqu’ils perdent l’aile avant ? Ils vont plus vite !

« C’est un fait de la vie ; les gens s’adaptent et s’ajustent à l’ensemble donné de circonstances, mais quand ils arrivent, ils sont tous pleins de données ceci et de données cela.

“Oh mon Dieu, les pilotes de course – je ne peux pas les supporter.”

« Les pilotes de course sont pleins de merde ! » Ceci et d’autres commentaires profondément perspicaces de la légende qui est toujours Eddie Jordan, composent cette édition de F1 Nation. Nous discutons de Spa, Schumacher et F1. On a eu du bon craic 😉😂 #f1 #BelgiumGP https://t.co/wOEo7YAnmH – Damon Hill (@HillF1) 25 août 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Compte tenu de toute la pression qui accompagne le travail et de la concentration requise, il est généralement admis que les pilotes de course sont tous très forts mentalement.

Cependant, Jordan pense que ce sont en fait des personnes assez fragiles et que des astuces psychologiques sont nécessaires pour en tirer le meilleur parti pour cette raison.

“Les pilotes de course, en général, sont des personnages fragiles, comme la plupart des sportifs”, a-t-il ajouté.

«Et ils ont besoin de leur dire certaines choses et de leur parler de la façon dont ils peuvent trouver ce peu plus de confiance.

« Mais ça marche. Quiconque pense que la psychologie ne joue pas un rôle assez important dans un sport est un cracker. C’est le cas, et c’est certainement le cas en Formule 1. »