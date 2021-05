Jordana Brewster de Fast and Furious révèle comment Paul Walker l’a aidée à travers une cascade majeure

J’ai dû me préparer ce jour-là, nous tournions à Porto Rico, et j’avais ce harnais et je me suis dit : “C’est pour quoi ça ?” Et ils disent : ‘Oh, eh bien, tu sautes d’un toit et tu dois porter le harnais avec une corde attachée.’ Mais alors, Paul était si gentil. Paul était comme, ‘Je t’ai eu. Ne sois pas nerveux, ça va être génial.’ Quand je l’ai revu, vous pouvez voir que mon visage est comme… j’étais tellement nerveux. Ils auraient dû avoir un visage plus cool pour CGI, mais peu importe. J’ai ouvert ma main sur ces toits. Parce que nous sautons d’un toit à l’autre et que l’un d’eux était vraiment noueux, et j’ai ouvert ma main, j’avais besoin de points de suture, et Justin m’a rappelé qu’il gardait le pansement sur ma main – il ne l’a pas fait CGI. Il me dit : ‘C’est ton insigne d’honneur.’