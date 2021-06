Jordana Brewster de Fast and Furious sur l’héritage continu de Paul Walker dans F9

Jordana Brewster dit que le personnage de Paul Walker, Brian O’Conner, fait toujours partie intégrante de l’ADN de Fast and Furious, et que Paul Walker fait partie intégrante de l’héritage de la franchise. Jordana Brewster joue Mia Torretto, qui est la femme de Brians et depuis le premier film il y a 20 ans, son amour. Les deux ont une histoire qui remonte au premier film Fast and Furious, et elle sait que Paul Walker était une si grande partie de la raison pour laquelle la franchise est ce qu’elle est aujourd’hui.