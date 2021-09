Jordana Brewster de Fast and Furious sur sa relation avec Paul Walker et comment le deuil ne disparaît pas

Jordana Brewster et Paul Walker travaillaient ensemble depuis le début de la franchise Fast and Furious en 2001. Le personnage de Brewster, Mia Toretto, est ensuite apparu dans Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 et Furious 7 aux côtés de Walker jusqu’à son accident mortel. en 2013. Il était en train de tourner le septième film Fast lorsqu’il est décédé, et ses frères Caleb et Cody sont intervenus pour combler les lacunes de la production. En parlant à People, Brewster a partagé quelques mots sur la perte de l’acteur bien-aimé après son récent anniversaire :