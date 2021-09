Jordana Brewster décrit comment Vin Diesel est “un grand frère” pour elle, prouvant que Fast and Furious concerne vraiment la famille

En ce qui concerne le monde fictif de Fast & Furious, F9 a révélé que Dominic et Mia avaient un frère étranger nommé Jakob, joué par John Cena. Je ne partagerai pas de spoilers spécifiques sur ce qui se passe entre les frères et sœurs, mais avec la façon dont F9 se termine, Dom et Mia pourraient facilement croiser à nouveau Jakob dans Fast & Furious 10 et/ou Fast & Furious 11. F9 a également fourni Jordana Brewster l’opportunité de participer à des scènes plus remplies d’action, une pause bienvenue de Mia ayant traditionnellement été soit sur la touche, soit servant de demoiselle en détresse. Dom veut peut-être la garder en sécurité, mais elle sait comment se comporter à la fois dans une bagarre et au volant d’une voiture.