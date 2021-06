Jordana Brewster veut qu’un personnage OG Fast and Furious revienne, et je suis là pour ça

in

Monica Fuentes était l’agent secret du FBI qui a travaillé avec Brian O’Conner (Paul Walker) et Roman pour faire tomber le chef du crime Carter Verone (Cole Hauser). Monica était également l’intérêt amoureux de Brian, et les deux étaient vraisemblablement ensemble pendant un certain temps après 2 Fast. Cependant, cette relation a finalement été abandonnée comme si cela ne s’était jamais produit car la série a commencé un autre redémarrage en douceur avec le troisième opus, Tokyo Drift. Mais Monica est apparue dans la scène du générique de Fast 5 où elle remet à Luke Hobbs (Dwayne Johnson) un dossier révélant que Letty Ortiz est toujours en vie.