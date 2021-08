Jordi Alba accepte une baisse de salaire à Barcelone

L’arrière gauche Jordi Alba serait devenu le dernier joueur senior à convenir d’une baisse de salaire avec Barcelone dans le but d’aider le club pendant la crise financière actuelle.

Selon plusieurs informations, le salaire du défenseur sera réduit d’environ 25 % et le joueur de 32 ans a également accepté de reporter une partie de son salaire jusqu’en 2024.

Alba est le deuxième joueur de Barcelone à accepter une réduction et suit l’exemple de Gerard Pique. Sergio Busquets et Sergio Roberto devraient emboîter le pas sous peu.

L’arrière latéral a déjà exprimé sa volonté d’aider le club après la publication de rapports suggérant qu’il n’était pas trop désireux de réduire son salaire.

« Quand le club me parle, je suis prêt. Je viens d’ici, je passe toute ma vie à Barcelone. Que mon engagement soit remis en cause me fait très mal.

« Pique’s a été conclu en premier simplement à cause du timing, mais la volonté de tous les capitaines a toujours été telle qu’elle devait l’être.

« Les mensonges m’agacent, ils me fatiguent. Je peux supporter beaucoup de choses, mais je souffre pour ma famille et les choses qu’ils ont à entendre.