Jordi Alba émerge comme un doute pour le choc de Barcelone avec le Bayern Munich – rapport

Jordi Alba aurait émergé comme un doute sur la condition physique avant le choc de la Ligue des champions de Barcelone contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena.

Diario Sport rapporte que l’arrière gauche a terminé la défaite de samedi contre le Real Betis avec un certain inconfort musculaire et il n’est pas garanti qu’il jouera contre le Bayern.

Le Barça s’entraînera à l’Allianz Arena plus tard dans la journée et vérifiera comment se sent Alba et s’il est capable de commencer le match crucial.

On dit qu’Alba est prête à faire « tout son possible » pour être disponible pour Xavi, mais s’il ne se sent pas bien, il semble qu’il pourrait passer à côté.

Xavi a Alejandro Balde dans l’équipe s’il doit remplacer Alba ou il pourrait même utiliser Sergino Dest sur le flanc opposé.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Xavi opterait pour un troisième pour ce match et utiliserait Alba, s’il est en forme, plus en avant en attaque aux côtés de Memphis Depay et Ousmane Dembele.

Xavi affrontera la presse avant l’entraînement lorsqu’il aura peut-être une meilleure idée de la situation d’Alba et de ses chances de jouer contre les géants bavarois.