Jordi Alba: le match nul d’Alaves est un mauvais point pour Barcelone

Jordi Alba n’était pas content de voir Barcelone faire match nul contre Alaves samedi en Liga et a parlé des problèmes de l’équipe après le match.

Les géants catalans ont pris les devants grâce à un superbe attaquant de Memphis Depay, mais ont été défaits peu de temps après lorsque Luis Rioja a réussi un égaliseur tardif.

Le Barça n’a pas pu évoquer de vainqueur après cela et a donc encore perdu des points, et Alba sait qu’une amélioration est nécessaire.

« C’est un mauvais point, un sur neuf, une équipe comme le Barça a besoin de plus. Nous ne sommes pas satisfaits de notre position dans le tableau. C’est vraiment difficile pour nous de marquer des buts. Nous mettons la pression mais nous ne marquons pas », a-t-il déclaré.

« Ils n’ont pas eu trop d’occasions, mais nous en avons eu. Memphis a frappé le poteau mais le but n’est pas entré.

« Le style de Sergi est différent de celui de Ronald Koeman. Nous avons essayé dur, mais sans créer d’occasions nettes. Nous pouvons améliorer cela. Je tiens à remercier les fans. Je sais que c’est compliqué.

« Je pense que nous faisons de notre mieux. Le problème, c’est ce qui se passe dans les deux domaines, en attaque et en défense, nous ne marquons pas et les équipes marquent contre nous sans trop créer. Ils ont égalisé après cinq minutes et ça fait très mal.