Jordi Alba : Mon intention est de rester à Barcelone pour la vie

Jordi Alba a parlé de son avenir et admet qu’il souhaite rester à Barcelone pour le reste de sa carrière.

L’arrière gauche est actuellement en service international avec l’Espagne se préparant pour les Euros 2020 et a clairement indiqué qu’il n’avait aucune envie de quitter le Camp Nou.

« Il me reste trois ans de contrat et je me vois capable de les remplir. La décision du club est là et mon intention est de rester à Barcelone pour la vie.