Jordi Alba, Pedri et Busquets, les clés de Luis Enrique

31/03/2021

Le 04/01/2021 à 08:58 CEST

Les trois seuls Blaugrana cités par Luis Enrique Martínez, entraîneur espagnol, pour les trois premiers matches de la phase de qualification pour la Coupe du monde au Qatar ont clôturé le cycle contre le Kosovo mercredi. accumulant en moyenne deux jeux complets. Jordi Alba, Pedri et Sergio Busquets se sont de nouveau rencontrés dans le onze de départ, de la même manière qu’ils l’ont fait lors du match précédent contre la Géorgie. Luis Enrique n’a donné du repos à Busquets et Alba que lors du premier match contre la Grèce, tandis que Pedri, le seul à participer aux trois, a disputé les 27 dernières minutes le jour de ses débuts en tant qu’international absolu.

Busquets, Jordi Alba et Pedri sont revenus à Barcelone avec une moyenne de 180 minutes accumulées la semaine dernière. À ce stade de la saison, tout s’additionne.

Pedri a terminé encore 69 minutes avec l’équipe senior hier et il a de nouveau montré qu’il avait la qualité à revendre pour s’installer dans les onze de départ. Le canari s’est déplacé sur le terrain, comme c’est sa coutume, et il l’a également fait à un grand niveau. Cela a commencé avec une certaine timidité, mais il n’a pas fallu longtemps pour prendre le pouls de la fête. Cette fois, en plus, il avait plus d’espace et de liberté, et c’est pourquoi il est apparu continuellement, donnant du sens au jeu de l’équipe espagnole.

Il a été impliqué dans des tâches de récupération et est apparu assidûment en attaque. Pedri a complété sa performance en lançant Ferran Torres sur le jeu 2-0. Sa balle dans l’espace, changeant complètement le jeu, a été utilisée par le valencien pour marquer.

En fin de compte, il a clôturé sa première apparition dans un appel avec l’équipe senior avec 186 minutes jouées. Son importance était évidente.

Jordi Alba a également performé à un excellent niveau, comme c’est la norme habituelle cette saison. Le côté catalan a été projeté pour son groupe régulièrement et dans la première moitié même il avait des chances de marquer. Un centre de son tir est passé au-dessus de la barre transversale dès qu’il a commencé, et plus tard, il a eu une main dans la main avec le gardien de but du Kosovo après avoir frappé le mur avec Koke, bien que son tir ait été dévié vers un coin. Jordi Alba est également intervenu dans le jeu du premier but, puisqu’il était en charge d’assister Dani Olmo. Le côté Blaugrana a fermé la fenêtre avec 180 minutes cumulées.

Enfin, Busquets, qui a joué 81 minutes, qui s’ajoutent aux 72 minutes qu’il a jouées contre la Géorgie, a donné une nouvelle leçon de placement et de bon traitement du ballon. Il était le cerveau de l’équipe et a montré qu’il est toujours indiscutable.