Jordi Amat veut jouer pour l’équipe nationale indonésienne

22/10/2021 à 20:46 CEST

Jordi Amat a été formé dans la carrière de Espagnol et a une longue carrière en tant que professionnel. L’arrière central est passé par les mêmes Espanyol, Betis et Swansea. Défendez maintenant les couleurs de la La KAS Eupen belge, une équipe qui jusqu’à hier était leader de la Pro League. La prochaine étape qu’Amat veut franchir dans sa carrière est d’être un international absolu et il veut le faire dans l’équipe nationale indonésienne selon le compte rendu dans Goal en Indonésie.

Jordi Amat assure que son grand-mère est née dans la ville indonésienne de Macassar et, par conséquent, vous pouvez jouer pour l’équipe nationale de ce pays. Amat a été appelé avec l’équipe espagnole des moins de 21 ans, mais il n’a jamais été convoqué par l’absolu d’Espagne. Désormais, tout est entre les mains de la PSSI, l’association indonésienne de football, qui décidera si Amat pourra défendre le maillot du pays asiatique.

L’ancien défenseur central de l’Espanyol a assuré que bien qu’il n’ait pas d’expérience en Asie, il ne ferme pas la porte à se lancer dans une nouvelle aventure. Le défenseur central affirme qu’il ne refuse aucune offre qui pourrait lui venir à l’avenir. Ainsi, s’il recevait le « ok » de la PSSI, Jordi Amat deviendrait le premier joueur avec une carrière en Europe à défendre le maillot indonésien.