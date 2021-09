Jordi Torres, champion du monde MotoE

20/09/2021 à 11h17 CEST

Le HP Pons 40 tu as encore de la chance. Aujourd’hui, l’équipe dirigée par Sito Pons est redevenue, pour la deuxième année consécutive, championne de la Coupe du monde de MotoE mené par un excellent Jordi Torres, qui revalide le titre avec l’équipe.

Après l’assaut sur le titre qui a commencé hier avec la victoire dans la première des deux courses du week-end, Jordi Torres est parti aujourd’hui avec l’intention de réitérer la victoire et d’obtenir le titre de champion. Dès la première position, le pilote de la HP Pons 40 a très bien démarré et a commencé à creuser l’écart avec ses rivaux. Petit à petit l’écart s’agrandit et consolide la première position, jusqu’à ce qu’Aegerter, son rival pour le titre, réduise la distance à deux tours de l’arrivée. A ce moment-là, Aegerter a tout tenté pour vaincre Torres mais se défendait de toutes ses attaques. Mais déjà dans le dernier tour et avec peu de virages à parcourir, un dépassement au-delà des limites du pilote suisse a amené Torres au sol, incapable d’éviter le contact et avec le pilote suisse tout droit vers la victoire et le titre. Torres a soulevé la moto et après un geste noble d’Iwema, qui a attendu qu’il franchisse la ligne d’arrivée et le laisse ajouter un point de plus au classement général, il a franchi la ligne d’arrivée en treizième position.

Incroyable drame et polémique avec la Coupe du monde en jeu ! ?? Le décideur du titre #MotoE a été réglé dans des circonstances extraordinaires ! 💥 # TwoTimeTorres | #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/67s2nmYFoF – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 19 septembre 2021

A cette époque, le La Direction de Course a ouvert une enquête sur l’incident et a décidé de pénaliser Aegerter de 38 secondes, lui enlevant ainsi sa victoire et son titre. Une décision tout à fait correcte et qui a ainsi donné le titre à Jordi Torres. Une fois de plus, le pilote et l’équipe ont réussi à revalider le titre de champions de la Coupe du monde MotoE lors d’une autre excellente saison, ajoutant une victoire et 4 podiums dans les sept courses disputées.

Jordi Torres, champion de la Coupe du monde MotoE 2021“Nous avons essayé de donner notre 100% dans la course d’aujourd’hui. Tout au long du week-end et nous l’avons fait et aujourd’hui, cela s’est reflété sur la piste. Nous voulions établir notre rythme et ouvrir un écart dès le début afin de ne pas donner notre rivalise un choix. A la fin, Aegerter nous a rattrapés et nous a dépassés, toujours de manière très agressive. Il a été très long à chaque tentative de dépassement, me laissant l’intérieur et récupérant ainsi la position sans problème, jusqu’à ce que dans une de ces tentatives Il y a eu des contacts, où peut-être le dépassement a été trop dépassé et je suis allé au sol. A ce moment-là j’ai été dépassé, détruit, mais j’ai repris la moto et j’ai essayé d’atteindre la fin de la course. Jasper, mon coéquipier de l’équipe, il m’a vu au sol et que je reprenais le vélo et il m’a attendu avant d’entrer dans la ligne d’arrivée pour que je rentre avant lui et ajoute un point supplémentaire.Je le remercie pour ce détail puisque la fin était incertain et un point de plus était toujours important. On de Carrera a enquêté sur l’incident et sanctionné Aegerter pour l’incident et nous sommes redevenus champions. Cela récompense tout le travail accompli durant cette course et tout au long de l’année. Derrière moi, il y a une équipe très généreuse et travailleuse, et nous ramons tous dans la même direction et faisons en sorte que les choses se passent bien. Merci à eux, à Sito et aux sponsors pour cette année, nous l’avons encore fait.”