Jordi Torres déferle sur le Circuit avec l’ESBK

19/07/2021 à 10h42 CEST

Le Circuit de Barcelona-Catalunya a clôturé un week-end dédié à la moto espagnole avec le Championnat d’Espagne de Superbike (ESBK). Des courses passionnantes du début à la fin avec un grand nombre d’engagements de nationalités très différentes et plusieurs pilotes de Coupe du Monde en piste. L’ESBK a dépassé la mi-saison et affronte la dernière ligne droite avec quelques changements de leaders après son passage à Barcelone.

Abandonné à Jordi Torres

Peut-être que le Circuit est devenu la piste talisman pour Jordi Torres (Team Honda Laglisse), Le fait est que le Catalan n’a pas quitté la première marche du podium tout au long du week-end. L’ancien pilote Moto2 et champion MotoE a remporté la compétition nationale de Superbike avec une grande autorité et huit secondes d’avance. Sa performance a été si remarquable que tours s’est classé deuxième au classement du championnat, seulement dépassé par Ivo Lopes (BMW Easyrace Team), brouillé tout le week-end, et qui a réussi à sauver les meubles avec sa cinquième position.

Le Portugais n’a pas pu donner le maximum à cause d’un infection de la peau derrière le genou. Celui qui a essayé de tout donner a été son plus grand rival pour le titre jusqu’à présent, Carmelo Morales (Cardoso Racing), qui a couru deuxième pendant de nombreux tours. Malgré tout, il était finalement aux portes du podium, en quatrième position, puisque dans les derniers tours, il était plongé dans un combat à trois.

Ce combat a été en vedette Morales, Eric Granado (Team Honda Laglisse) et Román Ramos (Kawasaki Palmeto PL Racing). Bouquets, l’actuel champion, semblait perdre du rythme par rapport à ses rivaux, et malgré sa deuxième place au départ, il descendait au classement. Dans la dernière ligne droite, Bouquets a recontacté Morales et Granado. Malgré l’avancée vers Moral, Granado ne lui a pas donné d’option avec la deuxième position et s’est contenté du bronze.

Marc Miralles (BMW Easyrace Team) a été le mieux classé de l’Open 1000, en huitième position au général. Daniel Saez (Alma Racing Team) et Balint kovacs (New2 Project) ont été respectivement deuxième et troisième.

Un millième décide du vainqueur du Supersport et de l’Open 600Unai Orradre (Yamaha MS Racing) et Aleix Viu (Easyrace Team) ils ont maintenu les ventilateurs en tension maximale jusqu’à la fin. Tous deux sont passés par la position d’honneur, avec Daniel Valle (Yamaha MS Racing). Ce dernier, au fur et à mesure de l’épreuve, s’est détaché d’Orradre et Valle, qui ont été plongés dans un duel titanesque jusqu’au bout.

Dans le dernier tour, Orradre a dépassé Viu, mais Viu n’a pas voulu laisser l’or s’échapper aussi facilement. Au final, il a fallu revoir les images pour départager le vainqueur, puisque tous deux ont vu le drapeau à damier en parallèle. Unai Orradre a fini par s’imposer pour un millième seulement, et est à nouveau premier du classement général et de l’Open 600, suivi de Viu et Valle.

Dans la catégorie Supersport, le podium était composé d’Aleix Viu, Daniel Valle et Pedro Romero (Yamaha GV Stratos); Lors de l’Open 600, Ludovic Cauchi (Team MRS) et Mathias Poulsen (MDS Racing Team) ont accompagné Orradre lors de la remise des prix.

Díaz gagne avec un penalty inclus dans le SBK JuniorÁlvaro Díaz a joué dans un récital authentique qui l’a aidé à se placer leader du championnat dans le classement. Le pilote de l’équipe Arco-Motor University Team, qui était en tête avant d’être pénalisé, a perdu de nombreuses positions après avoir bouclé ce plus long tour. Ce n’était pas un frein, et c’est qu’il a repris le commandement quelques tours plus tard.

Après lui, le combat a été passionnant. Un groupe de neuf pilotes maximum a joué dans une danse constante de positions dans la lutte pour le podium. À la fin, Daniel Moguéda (ESP Solutions MotoAP Racing Team) et Alejandro Carrion (DR7 HMAX) ont été les chanceux qui ont obtenu ces positions privilégiées, avec respectivement l’argent et le bronze.