Jordi Torres et Mattia Casadei, le duo Sito Pons pour le MotoE en 2022

26/10/2021

Le à 13:11 CEST

L’actuel champion de la catégorie électrique de Moto E, Jordi Torres, prolonge son contrat avec l’équipe Sito Pons et affrontera sa troisième saison dans le Coupe du monde FIM Enel MotoE ™. Torres et le PONS Racing C’est une union réussie depuis sa création : au cours des deux saisons ensemble, ils ont réussi à être champions à chaque fois, devenant le pilote et l’équipe de référence de la catégorie. Dans son palmarès, en plus des deux titres mondiaux déjà mentionnés, Torres a réalisé 2 victoires, 8 podiums et 6 pole positions en 14 courses. Avec ce renouvellement de contrat, tours combattra à nouveau depuis le début pour être, encore et pour la troisième fois consécutive, Champion de la Coupe du monde FIM Enel MotoE ™.

De l’autre côté de la boîte, Mattia Casadei sera votre nouveau compagnon. Le jeune pilote italien, de 22 ans, affrontera sa quatrième saison en MotoE™. A son palmarès, Casadei compte 6 podiums et cette dernière saison il a terminé 6ème au classement général. Les PONS Racing Il vous donnera les outils nécessaires pour que vous puissiez poursuivre votre évolution en tant que pilote et faire un pas en avant qui vous permette d’être l’un des pilotes de pointe de la catégorie.

Avec tours et Casadei, encore une fois, le PONS Racing choisit de rester l’équipe de référence de la Coupe du monde FIM Enel MotoE ™ et ajouter plus de succès à son dossier. À son tour, le PONS Racing voulait remercier les services fournis par Jasper Iwema Au cours de la saison écoulée, un grand coureur aux qualités humaines exceptionnelles et qui lui souhaite bonne chance dans son avenir.

Jordi Torres – Double champion de la Coupe du monde MotoE ™« Je suis très heureux d’annoncer mon renouvellement avec PONS Racing pour participer la saison prochaine à la Coupe du monde MotoE ™. Je tiens à remercier Sito pour l’opportunité qu’il me donne de courir dans cette grande équipe avec laquelle nous sommes déjà devenus champions de MotoE ™ Coupe du monde en 2020 et 2021. Mes techniciens, Sergi et Pere, ainsi que mes mécaniciens, Ury et Pablo, ainsi que le reste des membres de l’équipe font un travail incroyable tout au long de la saison, et avec eux je me sens fort de me battre pour un nouveau titre dans cette catégorie MotoE™ qui ne cesse de croître d’année en année, et dans laquelle j’aimerais concourir encore de nombreuses années. »Mattia Casadei – Pilote PONS Racing MotoE« Je suis très heureux de rejoindre une équipe aussi forte que celle-ci et avec autant d’histoire. Ils ont toujours eu de bons pilotes, des références et sont les champions actuels de la catégorie. Je suis sûr que je vais me retrouver une équipe très compétitive qui me permettent de grandir et de m’améliorer beaucoup. et je ne peux que remercier Sito pour cette opportunité qu’il me donne. J’ai vraiment hâte et je vais tout donner pour obtenir les meilleurs résultats possibles. « Sito Pons – Team Principal del PONS Racing MotoE« Je suis très heureux et fier de présenter notre projet sportif pour la prochaine saison dans la Coupe du Monde MotoE ™. Depuis que cette nouvelle catégorie de motos durables et électriques est née, nous avons compris que c’est l’avenir et notre engagement a toujours été de gagner , et C’est ce que nous avons montré, avec deux titres consécutifs avec Jordi Torres. Pouvoir prolonger son contrat ne fait que nous rendre heureux et désireux de continuer à travailler ensemble et de récolter de nouveaux succès. Signer un coéquipier comme Casadei est également très important, car qu’il est un jeune pilote rapide qui se distingue déjà parmi les meilleurs de la catégorie et je suis sûr qu’il nous donnera immédiatement de nombreux succès.Avec les deux pilotes, nous avons un projet sportif très compétitif pour continuer à être les leaders de MotoE ™ et Je tiens à remercier nos sponsors pour leur soutien, car grâce à eux c’est possible. Ensemble, nous aurons une bonne année. «