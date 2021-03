Jordyn Woods répond aux rumeurs de tricherie de Karl-Anthony Towns

Debout près de son homme. Jordyn Woods a nié les allégations selon lesquelles son petit ami, Villes de Karl-Anthony, l’a trompée avec une autre femme.

« Tellement fou comment quelqu’un peut faire de fausses captures d’écran et les envoyer à des blogs et vous le croyez tous », le mannequin, 23 ans, tweeté le jeudi 18 mars, aux côtés d’un emoji qui pleure. «Ma relation est plus que solide et je mets ça sur tout.»

Woods a ensuite laissé entendre qu’elle connaissait la racine des accusations. «Normalement, je ne parle de rien mais ce que tu ne vas pas faire, c’est jouer avec mes hommes [sic] caractère », a-t-elle écrit. «Et à la personne qui a lancé cette rumeur… NOUS VOUS VOYONS SIS… puisque vous voulez être vu SI MAUVAIS. Dieu vous voit aussi. … Il ne parle même pas comme ça.

Towns, 25 ans, a également répondu aux rumeurs via Twitter. «Beaucoup de bêtises ici avec des compétences de photoshop», a-t-il répondu à l’un des tweets de Woods, ajoutant un emoji riant.

La star de la NBA a plus tard taquiné qu’un engagement était dans l’avenir du couple. « Alors j’ai la fille la plus méchante du jeu et tu penses que je vais gaspiller mon énergie avec n’importe qui d’autre gtfoh! » il tweeté. «Les mêmes haineux que nous avons maintenant seront les mêmes que ceux que nous avons quand je lui mets cette bague au doigt.»

Le compte Instagram Gossip of the City a publié des captures d’écran de conversations présumées entre Towns et une autre femme plus tôt cette semaine. Le point de vente a affirmé que les échanges, dans lesquels ils auraient prévu de se rencontrer, ont eu lieu en décembre 2020, malgré sa relation avec Woods.

Le Chanteur masqué alun est devenu officiel sur Instagram avec le joueur des Minnesota Timberwolves en septembre 2020. «Je vous ai trouvé, puis je me suis trouvé», a-t-elle légendé des photos du couple sur la plage.

Woods a notamment fait la une des journaux en février 2019 après s’être embrassée Tristan Thompson lors d’une fête pendant qu’il sortait avec sa meilleure amie de l’époque Kylie Jennerla soeur de Khloe kardashian. Le joueur des Boston Celtics, 30 ans, et le cofondateur de Good American, 36 ans – qui partagent True, fille de 2 ans, se sont séparés sur l’incident, mais Nous hebdomadaire confirmé en août 2020 qu’ils sont de retour ensemble après leur mise en quarantaine conjointe au milieu de la pandémie de coronavirus.

Woods s’est ouvert exclusivement à Nous en novembre 2019 sur les suites du scandale. «Je n’ai pas vraiment de groupe d’amis de base en ce moment», a-t-elle déclaré après sa brouille avec Jenner, 23 ans. «J’ai ma famille. Tous mes amis sont ma famille. Beaucoup de mes meilleurs amis sont les meilleurs amis de mon enfance et des personnes que je connais depuis deux décennies. »

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décrivent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!