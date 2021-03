Jordyn Woods révèle si ses villes et celles de Karl-Anthony sont fiancées ⋆ .

La petite amie de Karl-Anthony Towns, Jordyn Woods, a réveillé ses adeptes des médias sociaux lorsqu’elle a affiché une belle nouvelle bague sur son dernier message.

Internet croit que Jordyn Woods et Karl Anthony Towns sont engagés https://t.co/Q4ihpFmIxx

Eh bien, il semble qu’Internet se soit encore une fois trompé. Jordyn Woods et KAT ne sont pas fiancés, elle voulait juste enfiler la bague flashy. La mère de Jordyn, Elizabeth Woods, a dit à TMZ que sa fille était juste d’humeur à porter la bague… rien à cela.

Cela n’a pas empêché les fans d’inonder la section des commentaires de l’article avec leurs hypothèses selon lesquelles Karl-Anthony Towns et Jordyn Woods pourraient être fiancés.

Karl-Anthony Town a été accusé d’avoir trompé Jordyn Woods la semaine dernière, mais le grand homme du Minnesota a rapidement mis cette conversation au lit.

Alors j’ai la fille la plus méchante du jeu et tu penses que je vais gaspiller mon énergie avec quelqu’un d’autre else gtfoh! Les mêmes haineux que nous avons maintenant vont être les mêmes que ceux que nous avons quand je lui mets cette bague au doigt 🤷🏽‍♂️

– Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 18 mars 2021