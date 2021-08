Jordynne Grace explique pourquoi elle a re-signé avec IMPACT sur WWE ou AEW, les frustrations avec la « porte interdite », en travaillant avec Scott Steiner et plus

in

La division féminine d’IMPACT a longtemps été célébrée comme l’une des meilleures au monde aujourd’hui et Jordynne Grace est une artiste essentielle dans ce vivier de femmes talentueuses.

Lorsque IMPACT a pu annoncer que Grace avait démissionné avec la société plus tôt cette année, cela a été considéré comme une déclaration majeure. Toutes les entreprises du monde feraient la queue pour inscrire Grace, mais elle a choisi de continuer avec une entreprise qui prospère depuis quelques années dans IMPACT.

Jordynne Grace est l’un des meilleurs talents féminins au monde

talkSPORT a eu la chance de rattraper Grace cette semaine et de discuter de sa course dans IMPACT et des raisons pour lesquelles elle a décidé de signer un nouvel accord.

En décidant de re-signer avec IMPACT…

« IMPACT est vraiment le meilleur endroit pour moi. Je ne me débrouille pas bien, en ce moment du moins, avec un emploi du temps très chargé et je pense que c’est à peu près toutes les autres sociétés de lutte avec lesquelles j’aurais pu signer de manière réaliste.

« WWE ; formation constante, spectacles; J’ai l’impression que c’est un travail 24h/24 et 7j/7 à ce stade. AEW, ils sont sur la route toutes les semaines et je sais que parfois ils filment Dark jusque tard dans la nuit, à 2/3 du matin, quelque chose comme ça.

« Donc, je savais qu’IMPACT me laisserait faire de l’haltérophilie, c’est un programme beaucoup plus léger, c’est une fois par mois. Mais je fais aussi un travail à temps partiel de transcription, donc je peux aussi le faire.

Je ne pense pas que je sois prêt à sacrifier 100 pour cent des autres choses que je fais dans ma vie régulière en ce moment. Peut-être un jour, qui sait ! Juste pas aujourd’hui.

Jordynne Grace a régné en tant que championne d’IMPACT Knockouts jusqu’à ce que Deonna Purrazzo la détrône l’année dernière

Faire équipe avec Jazz dans IMPACT…

« Eh bien, j’ai vécu 25 ans et elle a passé à peu près le même temps dans la lutte, ce qui est fou. C’est la personne la plus terre-à-terre que vous puissiez rencontrer.

«Beaucoup de gens entrent et agissent comme s’ils possédaient l’endroit, mais le jazz s’est simplement fondu et s’est mélangé à tout le monde. C’était génial, c’est tout ce que je peux dire à ce sujet. C’était l’expérience la plus cool de tous les temps.

D’abord Jazz et Jordynne Grace se sont battus, puis ils ont fait équipe

Sur le fait que des gens comme Gail Kim et Madison Rayne travaillent dans les coulisses d’IMPACT…

«C’est certainement une partie énorme. Surtout quand il s’agit de petites choses auxquelles les gars ne pensent pas. C’est tellement stupide je suppose et mesquin, mais des maquilleurs.

« Habituellement, nous avons besoin de maquilleurs et nous en avons besoin pour un certain temps. Les gars ne comprennent pas ça et comprennent ça, alors Gail [Kim] C’est celui qui nous a permis d’avoir deux maquilleurs maintenant parce que nous avions une femme qui travaillait huit heures d’affilée à essayer de faire entrer 15 filles.

« Donc, ce ne sont que des petits trucs comme ça sur lesquels je peux compter pour qu’ils se battent pour nous. Si nous voulons plus de temps sur le ring pour un match, ils iront parler au bureau pour nous, ce que j’apprécie vraiment.

Sur la formation de la tag team avec Rachel Ellering…

« Nous étions amis avant, mais nous n’étions certainement pas aussi proches que maintenant. Notre amitié, ça a frappé très agressivement [laughs] nous sommes devenus les meilleurs amis super vite.

«Je pense qu’une partie de cela est juste elle, elle est tellement bruyante et gentille. Elle fait partie de ces personnes où elle est si gentille, vous pensez “ça doit être faux !” mais c’est comme ça qu’elle est.

«Elle a conduit six heures pour venir à ma rencontre de dynamophilie, ce qui est extrêmement spécial pour moi. Je n’ai jamais eu un “ami catcheur” qui a fait ça pour moi. Je pense qu’elle est géniale. Elle est l’une de mes meilleures amies maintenant et cela ne fait que quelques mois.

Jordynne Grace et Rachel Ellering ont régné en tant que champions Knockouts Tag Team

Sur Thicc Momma Pump et en collaboration avec Scott Steiner…

« Les premières fois que je l’ai rencontré, je suis sûr à 90 % qu’il n’avait aucune idée de qui j’étais [laughs].

« Il n’est pas sur les réseaux sociaux comme ça et tout le truc de Thicc Momma Pump est venu d’un sondage Twitter où j’ai demandé aux gens du genre ‘Hé, quel devrait être mon nouveau surnom ?’ il y a des années. C’est donc un fait très obscur sur l’origine du nom.

«Et j’avais fait une vidéo en regardant la promo du match Steiner, alors les gens se sont accrochés à ça et j’étais comme si je devais le faire maintenant.

Jordynne Grace dans le rôle de Thicc Momma Pump

«Même si je suis presque sûr qu’il ne savait pas qui j’étais, rencontrer Scott, c’était génial pour moi de le rencontrer.

« Puis, quand ils nous ont dit que nous travaillions ensemble chez IMPACT, c’était comme ce qui se passe même en ce moment ! Je ne m’attendais pas à passer d’un sondage Twitter qui était une sorte de blague à le faire dans la vraie vie.

Jordynne Grace aux côtés de Scott Steiner et Little Petey Pump

Sur les frustrations avec la ‘Porte Interdite’ et l’échange de talents féminins…

« Honnêtement, j’étais super excitée quand ça a été annoncé pour la première fois, mais comme les mois se sont écoulés avec seulement quelques choses qui se sont passées et ne se sont jamais vraiment produites pour les femmes, j’ai été plus déçu qu’autre chose vraiment.

« Parce que je pensais que la porte interdite allait définitivement s’ouvrir en grand au lieu d’avoir à frapper et que seules quelques personnes entrent à la fois [laughs]. Mais vous savez, c’est la nature de l’entreprise, n’est-ce pas ! »

Jordynne Grace est l’une des femmes les plus puissantes de la lutte aujourd’hui

Sur pourquoi les femmes n’ont pas été capables de se croiser autant…

Je n’ai absolument aucune idée. Je suis sûr que cela a beaucoup à voir avec la politique et qui peut aller là-bas, etc., vous savez comment c’est. Les gens ne veulent pas que leur peuple perde, ainsi de suite.

