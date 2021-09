Jörg Wacker quitte le conseil d’administration du Bayern Munich sans réelle explication du club

Le Bayern Munich a officiellement annoncé hier la démission de Jörg Wacker du conseil d’administration du club (FC Bayern Munchen AG). Il fait partie du club depuis 2013 et a occupé le poste nouvellement créé au sein du conseil responsable de «l’internationalisation et de la stratégie». Il a été l’architecte en chef de l’ouverture de bureaux à New York (2014) et à Shanghai, en Chine (Chine) dans le cadre de ses efforts pour étendre le Bayern à l’étranger sur des marchés massifs. À partir de 2015, il était également responsable du merchandising et des licences du Bayern.

À toutes fins utiles, le travail que Wacker a effectué pour le Bayern au cours de ses huit années de service a été très bénéfique à la fois pour le club et pour la marque dans son ensemble. Des plans ont également été mis en place pour développer davantage la marque sur les marchés nord-américains et asiatiques et au-delà. C’est très récemment que le FC Bayern Brasil a été officiellement créé sur Twitter en tant que représentant de la base de fans du Bayern en Amérique du Sud.

Fait intéressant, et peut-être prévu, le club n’a vraiment pas donné beaucoup de raisons pour lesquelles Wacker a démissionné, mais avec des changements de personnel au sein du front office du club, l’écriture était peut-être sur le mur.

Un autre coup de pouvoir d’Oliver Kahn ?

Oliver Kahn a déjà pris beaucoup d’initiatives depuis qu’il est officiellement devenu le nouveau PDG du Bayern, succédant à Karl-Heinz Rummenigge. Au cours de ses premiers jours en tant que PDG du club, il a demandé à tous les employés du Bayern de répondre à un sondage pour donner leur avis sur la façon dont ils pensaient que l’entreprise était gérée et où des changements positifs pourraient être apportés. Naturellement, Kahn a fait face à de nombreux obstacles au début de son mandat de PDG en raison de la pandémie de coronavirus, mais il travaille incroyablement dur pour que tout continue de progresser.

FC Bayern AHEAD a été le premier grand projet de Kahn, conçu pour aider à développer des stratégies pour l’avenir du club et améliorer l’expérience des fans en collaboration avec le conseil de surveillance du Bayern. C’est ce qu’il a appelé une « stratégie de club holistique qui réduit la complexité et fournit une direction ». Fin août, il s’est présenté lors d’une réunion devant le conseil de surveillance du Bayern pour exposer son plan visant à mettre l’accent sur l’internationalisation du club, avec l’idée que lui et le président du club Herbert Hainer seraient le fer de lance de ces efforts. Il est probable qu’au cours de cette réunion, il a été clairement indiqué à Wacker qu’il n’était peut-être plus nécessaire. Au contraire, Kahn et Hainer absorberaient la majeure partie de ce pouvoir.

Quoi qu’il en soit, on ne sait pas à ce stade de quelle manière la démission de Wacker s’est produite, ou s’il y a maintenant une sorte de mauvais sang, mais il est clair que Kahn est très sérieux avec ses ambitions et a une manière spécifique qu’il veut les réaliser.