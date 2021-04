Jorge Campillo, trois coups derrière Law, premier leader du Qatar Masters

11/03/2021 à 18:33 CET

Écossais David Law, avec une carte de 64 coups (-7), mène seul le Qatar Masters, du circuit de golf européen, après la dispute de la première journée, en que l’Espagnol Jorge Campillo a signé une carte avec 67 coups sûrs (-4).

Law a signé sept birdies sans échec et mène dans un hit à un groupe formé par le Finlandais Kalle Samooja, l’Anglais Richard McEvoy, le Sud-Africain Hennie du Plessis et l’Italien Nino Bertasio. «C’est un bon résultat. J’ai très bien joué. Les conditions m’ont été bénéfiques et je suis très content de mon jeu aux fers », a-t-il expliqué.

Jorge Campillo, avec six birdies et deux bogeys, fait partie d’un groupe classé à la dixième place, qui comprend également le Paraguayen Fabrizio Zanotti, tandis que Nacho Elvira, Adrián Otaegui et Sebastián García sont trente-troisièmes avec 69.

70 résultats pour Arnaus

De son côté, Adri Arnaus, a signé un premier tour de 70 coups (-1), qui l’a amené à la position, 57, tandis que Pablo Larrazábal de Barcelone, a terminé au-dessus du par (72). Le rookie cette saison, Carlos Pigem, de Lleida, est allé à 78 coups (+7) alors il a terminé dans la partie la plus basse du classement.

Gonzalo Fernández Castaño de Madrid était l’un des joueurs du club de golf Education City à Doha, Bien qu’il n’ait pas pu terminer le parcours faute de lumière et soit après le 17e trou avec -2