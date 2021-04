Jorge Campos joue au ‘futgolf’ avec Lorena Ochoa dans ‘Vive el Golf’

(CNN espagnol) – Le samedi 9 juin à 21h00 (Miami), dans le programme de ‘Vive el Golf’ de CNN en Español, présenté par Lorena Ochoa, la silhouette mexicaine maximale alliera la précision du golf à la passion du football en ayant la présence de l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du football mexicain, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale de football, Jorge Campos.

Campos, qui est devenu un personnage de classe mondiale pour son style unique et son rôle unique dans l’équipe nationale mexicaine, discute et joue un trou de football avec Lorena Ochoa. Dans cette émission, Campos montre son enthousiasme pour ce sport et son niveau de golf, qui lui a même permis de rêver de participer à des tournois internationaux.

Cette rencontre amicale entre deux grands du sport était le résultat d’une rencontre fortuite en mars dernier, lorsque l’équipe de production de Vive el Golf est tombée sur Campos à Mexico pendant le championnat WGC Mexico: «Je voudrais jouer avec le numéro un de la monde Lorena Ochoa, pour nous, c’est la plus grande chose que nous ayons eue », a déclaré à cette occasion.

Ce souhait était réciproque avec Lorena, cependant, en raison d’une blessure à deux ligaments dans sa main droite, il n’était pas possible pour eux de jouer au golf ensemble, mais un match de foot / em> était une bonne alternative. «Jouer au football pendant un certain temps avec Jorge Campos était très agréable, c’est quelque chose que nous avons en commun. J’adore le football et il adore le golf, donc c’était une très belle journée ».

Lorena sera absente du terrain de golf pendant quelques mois en raison de son opération, mais elle continuera d’inviter des athlètes et des personnalités de renom de ce sport et d’autres à Vive el Golf. “J’espère que nous pourrons bientôt jouer un match de golf lorsque ma main sera à cent pour cent récupérée”, a-t-il ajouté.

D’autre part, Ochoa passera en revue l’année controversée de Rory McIlroy, l’une des super stars du golf international, abordant le sujet de la frustration, ses hauts et ses bas, et les pressions dans un champ de guérilla comme l’Augusta Masters; Il parle également du projet du joueur irlandais de remporter à nouveau l’US Open quelques semaines après le début du tournoi.

De plus, pour les plus passionnés de ce sport, l’ancien golfeur les emmène savoir sur CNN sur écran espagnol à quoi ressemble une journée de pratique pour les Latino-Américains sur Web.com aux États-Unis. Certains d’entre eux racontent comment l’unité fait la force.

«Vive el Golf» sera diffusé le samedi 9 juin à 20h00. Avec rediffusions le dimanche 10 juin à 3 h, 7 h 30, 15 h 30 et 23 h 30; et le vendredi 15 juin à 11h30 (tous à l’heure de Miami), uniquement sur CNN en espagnol.

