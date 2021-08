Jorge De Frutos, le générateur de Paco López

25/08/2021 à 12:01 CEST

Le milieu de terrain de Levante, Jorge De Frutos, est monté sur le podium des meilleurs assistants de LaLiga en 2021 avec un total de huit. Avec le même palmarès que Leo Messi, qui a quitté le FC Barcelone cet été pour le PSG, c’est seulement derrière Toni Kroos et Marcos Llorente, qui ajoutent un total de neuf.

espagnol, quoi la saison dernière, il faisait déjà partie de la propriété de l’équipe valencienne, s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants du conseil d’administration de Paco López. La saison dernière, il a joué 37 des 38 journées et quatre autres matches de la Copa del Rey. Seulement a raté cinq matchs tout au long du parcours, dont quatre en raison d’une blessure: un en Liga et d’autres en Copa del Rey.

8 – Seuls Marcos Llorente et Toni Kroos (neuf chacun) ont fourni plus de passes décisives que le granota @Jorge_deFrutosS 🇪🇸 en @LaLiga en cette année 2021 (huit comme Lionel Messi). Plateaux @LevanteUD #LevanteUD pic.twitter.com/XOyI5KqC4G – OptaJose (@OptaJose) 23 août 2021

L’équipe granota est l’un des rivaux les plus puissants de la Liga ces dernières années. De la main de Paco López, qui a trouvé un système de jeu puissant et des footballeurs qui appliquent l’idée à la perfection, comme Campaña, Morales, Roger Martí ou De Frutos lui-même, Levante est l’une des équipes les plus préparées à se battre dans la première moitié de tableau.

Un assistant de luxe pour Paco López

L’ancien joueur du Real Madrid s’est imposé comme l’un des meilleurs assistants de la Liga: il ajoute un total de huit passes décisives en 2021, le même que Leo Messi et plus que d’autres joueurs importants tels que Iago Aspas, Gerard Moreno ou Ivan Rakitic. La salle de contrôle de Levante a un maître et un seigneur et De Frutos a été découvert comme la révélation de la Liga dans cette section.

Formé dans les catégories inférieures du Rayo Majadahonda, le milieu de terrain a rejoint la filiale du Real Madrid et après plusieurs affectations au Real Valladolid et au Rayo Vallecano, il a gagné une place dans le Levante de Paco López et est l’un des joueurs les plus importants.