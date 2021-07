Jorge Drexler présente ‘Open Essay’ sur ses réseaux sociaux, prélude à la nouvelle tournée qui débute le 3 juillet

MADRID, 29 juin (EUROPA PRESS) –

L’artiste uruguayen Jorge Drexler propose ce mardi une diffusion spéciale de ‘Ensayo en Abierto’ sur ses réseaux sociaux, par la main de Sony Music Spain et SON Estrella Galicia, prélude à la nouvelle tournée qui débute le 3 juillet.

La répétition générale de cette nouvelle tournée pourra être vue à partir de 21h00, de Madrid, en direct rigoureux, accompagnée de la chanteuse et pianiste Meritxell Neddermann et du percussionniste Borja Barrueta, conformant ainsi le format de trio choisi pour ces prochaines « spectacles », après plus d’un an d’absence de concerts en présentiel.

Cette rencontre précède la tournée qui, à partir du 3 juillet, visitera différentes villes et festivals en Espagne. Cette émission sera également l’occasion pour le public ibéro-américain (où il n’y a toujours pas de dates de concerts programmées) de savourer en direct la musique de Jorge Drexler.

Cette retransmission, ainsi que les tests précédents, seront effectués dans un environnement 100% sûr, en suivant toutes les mesures de contrôle et de prévention nécessaires face à la situation sanitaire toujours complexe.

Au cours de la dernière année, SON Estrella Galicia s’est réinventé dans de nouveaux formats tels que Origins x SON Estrella Galicia ou les Masterclasses qui rejoignent l’annonce de la nouvelle saison du cycle de concerts qui débutera à l’automne, selon l’entité.